Deutsche Meisterschaft vor Augen – Ostalbbären gehen auf die Matte

Vier Aalener Ringer gehen an diesem Wochenende bei den Württembergischen Meisterschaften in Korb an den Start.

Wie bereits vor drei Wochen wird Emre Kalay auch im Remstal sein können unter Beweis stellen. Dieses Mal in der Altersgruppe der Männer. Die Konkurrenz dürfte in der Klasse bis 87 Kilogramm, nicht kleiner als in Nordbaden bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften sein.

Der ausrichtende Verein meldet bereits jetzt schon in allen Gewichtsklassen im griechisch-römischen Stil 96 Starter. Ein weiterer KSV-Ringer bei den Württembergischen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil ist Dennis Nuding. Nuding, der beim letzten „Römercup“ 2019 einem der am stärksten besetzten Turniere in Deutschland einen hervorragenden fünften Platz in seiner Gewichtsklasse errang, möchte auch an diesem Wochenende einen Podestplatz belegen.

Mit den Brüdern Koray und Timur Karaman gehen in Korb zudem zwei echte Freistilspezialisten an den Start. Die beiden Brüder aus dem Aalener Süden möchten möglichst an ihre guten Leistungen während der vergangenen Verbandsrunde anknüpfen. Beide waren in der Vergangenheit auf Bezirks-und Landesebene erfolgreich. Auch hier sind bereits mehr als 100 Sportler gemeldet. Das Turnier in Korb bei Waiblingen im Remstal ist Qualifizierungsgrundlage für die Deutschen Meisterschaften im Mai.