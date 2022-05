Deutsche Bank baut Position weiter aus

Die Deutsche Bank in Aalen und Ostwürttemberg hat sich im Geschäftsjahr 2021 nach eigenen Angaben in einem weiterhin herausfordernden Umfeld sehr gut entwickelt und damit ihre Position in der Region weiter ausgebaut. Das unterstreichen die wichtigsten Geschäftszahlen der Bank, die sie jetzt veröffentlicht hat.

So ist das Geschäftsvolumen, also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, zum 31. Dezember 2021 im Marktgebiet Württemberg Ost um 10,3 Prozent auf rund 10,8 Milliarden Euro gewachsen, in Aalen um 4,1 Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro. Die Deutsche Bank betreute im Marktgebiet rund 183 600 Kunden, davon rund 28 400 in Aalen.

Laut Kai-Uwe Braum, Filialdirektor der Deutschen Bank in Aalen, sei mit der Corona-Pandemie, mit niedrigen Zinsen, steigender Inflation und jetzt dem Krieg in der Ukraine das Marktumfeld denkbar schwierig. Dennoch zeigten die Kundinnen und Kunden in Aalen ein hohes Interesse an nachhaltigen Investments und Finanzierungen. Insgesamt setzte sich dabei der Trend zu Aktien und Aktienfonds fort.

Das Depotvolumen hat sich im Marktgebiet Württemberg Ost zum 31. Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 21,3 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro erhöht. In Aalen lag das Depotvolumen bei 441 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 18,1 Prozent. Das Einlagenvolumen betrug im Marktgebiet rund 4,4 Milliarden Euro, davon in Aalen 531 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 8,1 Prozent im Marktgebiet und von 0,8 Prozent in Aalen. Immer häufiger beschäftigten sich die Kunden mit nachhaltigen Geldanlagen, bei denen die Kriterien Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung im Mittelpunkt stünden, sagt Braum.

Die Deutsche Bank werde in Aalen auch nach außen zeigen, wie wichtig Nachhaltigkeit für sie sei. Ihre Filiale an der Schubartstraße wird laut Braum in Kürze in eine „grüne“ Filiale umgewandelt und im Foyer werde eine große Echt-Moos-Wand aufgestellt. „Wir wollen an diesem Ort mit unseren Gästen ins Gespräch über nachhaltige Finanzthemen kommen“, so der Flilialdirektor.

Insgesamt verzeichne die Deutsche Bank, so erklärt Braum weiter, auch in Ostwürttemberg eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach den digitalen

Angeboten und Services. Die Deutsche Bank habe im Berichtsjahr ihre telefonischen und digitalen Zugangskanäle weiter konsequent ausgebaut, um dem veränderten Kundenverhalten gerecht zu werden.

Bei der Baufinanzierung ist laut Braum der Trend zu den eigenen vier Wänden auch in Aalen weiter ungebrochen. Zudem hätten die Aalener 2021 erneut mehr investiert, um ihr Zuhause auszubauen oder zu verschönern.

Das Kreditgeschäft habe sich 2021 sehr positiv entwickelt, besonders bei

Baufinanzierungen und gewerblichen Krediten. Das Kreditvolumen betrug zum

31. Dezember im Marktgebiet Württemberg Ost rund 3,1 Milliarden Euro, davon in Aalen 604 Millionen Euro. Bei Privatkrediten ging die Nachfrage dagegen leicht zurück, bedingt durch die wegen der Corona-Pandemie gedämpfte Konsumlaune sowie die deutlich eingeschränkten Möglichkeiten für Reisen und Einkaufen.

Nach Angaben von Eric Siber, dem Marktgebietsleiter Firmenkunden, seien trotz eines schwierigen Umfelds Gesamtertrag und Kreditvolumen im Unternehmensgeschäft gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Die Erträge

im Geschäft mit dem Mittelstand hätten sich um acht Prozent erhöht. Angesichts des Ukraine-Kriegs habe die Bank eigens ein Informationsportal für Unternehmen eingerichtet. Wegen der andauernden Corona-Pandemie habe es 2021 hohe Priorität gehabt, Firmenkunden bei Finanzierungen zu unterstützen und ihre Liquidität zu sichern sowie ihr weiteres Wachstum zu begleiten, erklärt Siber. Immer mehr Unternehmen in Aalen und Ostwürttemberg suchten auch Unterstützung auf ihrem Weg zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell.