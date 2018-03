Deutlicher Sieg für U 19

Im ersten Spiel nach der Winterpause sind die U-19-Fußballer der TSG Hofherrnweiler beim SV Böblingen gefordert gewesen. Thomas Kardas (2), Hannes Discher und Adrian Grimm sorgten mit ihren Treffern für einen deutlichen 4:0-Sieg für die Jungs aus der Aalener Weststadt von Jürgen Roder und Udo Zolnai.

Auf dem Kunstrasenplatz in Böblingen entwickelte sich ein schwaches Verbandsstaffel-Spiel. Beide Mannschaften versuchten ihr Glück immer wieder mit langen Bällen in die Spitze. In der 18. Minute dann die erste offensive Aktion der TSG. Nach einem Eckball kam Hannes Discher zum Kopfball. Der Ball verfehlte aber das Gehäuse des SVB klar. Die Gastgeber hatten dann in der 20. Minute ihre erste gute Tormöglichkeit nach einem Freistoß aus 18 Metern. Enis Cakar war aber zur Stelle und konnte den gut getretenen Freistoß klären.

Die Führung für die TSG-Jungs fiel dann in der 25. Minute. Luca Maron setzte sich auf der linken Seite durch. Seine Hereingabe lies der Torspieler aus Böblingen unbedrängt fallen. Adrian Grimm schaltete am schnellsten. Er passte zu Thomas Kardas. Dieser wuchtete den Ball aus 14 Metern in den Torwinkel. Ein Kopfball in der 40. Minute von Nick Grimm verfehlte das Gehäuse knapp. Somit ging es mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause. Die Gastgeber machten zu Beginn der zweiten Halbzeit mächtig Druck. Die TSG-Hintermannschaft musste sich mächtig strecken, um den Ausgleichstreffer zu verhindern. Böblingen kam immer wieder gefährlich vors TSG-Tor. Enis Cakar, die Latte oder der mangelnde Abschluss der Böblinger Offensivspieler verhinderten den Ausgleich. Ab der 60. Minute konnte sich die TSG von diesem Druck befreien und selber wieder Aktionen nach vorne setzen. Robin Zolnai verfehlte in der 61. Minute freistehend aus fünf Metern das Tor.

Elfmeter bring Vorentscheidung

Die Vorentscheidung in der 67. Minute: Luca Maron wurde im Strafraum gefoult und der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Hannes Discher behielt die Nerven und erzielte das 2:0. Von nun an war der Widerstand der Böblinger gebrochen. Adrian Grimm konnte nach einem Eckball von Tim Krohmer aus dem Gewühl heraus das 3:0 markieren. Thomas Kardas krönte seine gute Leistung mit seinem zweiten Treffer per Kopf in der 88. Minute. Ein verdienter Erfolg, aber spielerisch müssen die Jungs vom Sauerbach noch was drauflegen, um am kommenden Wochenende gegen den starken Aufsteiger aus Fellbach bestehen zu können.