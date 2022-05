Deutliche Klatsche für SG2H-Damen

Am vergangenen Sonntag haben die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen ihr letztes Spiel der Württembergliga-Saison 2021/2022 gegen den TV Weilstetten absolviert. Dieses Spiel konnten die Spielerinnen des Württembergligateams nicht für sich entscheiden. Es endete mit einer 18:30-Niederlage.

Die Partie wurde von der ersten Minute an von den Gegnerinnen aus Weilstetten dominiert. Jedoch konnten die Handballerinnen in Rot/Grün bis zur elften Minute bei lediglich einem Tor Rückstand mithalten.

Die erste Halbzeit war auf Seiten der grün-roten von einigen Ungenauigkeiten bei den Pässen sowie den Torabschlüssen geprägt. Dadurch konnten sich die Gegnerinnen durch schnelle Gegenstöße und sicher abgeschlossene Spielzüge zur Halbzeit einen 11:7-Vorsprung erkämpfen.

Die zweite Halbzeit begann etwas besser und so konnte man bis zur 38. Minute einen Drei-Tore Rückstand (11:14) halten. Dann setzte sich das Gästeteam langsam ab, denn trotz offener Deckung in den letzten paar Minuten konnten von Seiten des TV Weilstetten zu viele einfach Tore erzielt werden.

Trotz dieser Niederlage zum Abschluss können die Damen der SG Hofen/Hüttlingen mit 17:35 Punkten in der Tabelle den zehnten Tabellenplatz behaupten und in der nächsten Saison wiederum in der Württemberliga antreten.