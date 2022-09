Deutlich wärmer als gewöhnlich: Das war der Hitzemonat August im Ostalbkreis

Solangsam gehen die Temperaturen zurück, die anhaltende Hitzeperiode ist überstanden. Unterm Strich ist dieser Sommer auf der Ostalb der zweitheißeste seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen vor mehr als 70 Jahren. Nur übertroffen vom legendären Hitzesommer 2003.

Obwohl es dieses Mal sogar noch mehr Sonnenschein als damals gab. Allein der August kann sich sehen lassen, ist am Ende mit wenigen Zehntelgraden aber drei anderen Ostalb-Augusten unterlegen. Ein Rückblick.

Temperaturen

Der August 2022 wies auf der Ostalb eine Monatsmitteltemperatur von 20,2 Grad in Ellwangen (DWD-Wetterstation), 20,4 Grad in Schwäbisch Gmünd (DWD-Station) auf. Damit liegt der Sommermonat um 2,1 Grad über dem langjährigen Soll aus 1991 bis 2020 – und sogar 4,0 Grad über dem internationalen Sollzeitraum von 1961 bis 1990.

Selbst „klimawandelkorrigiert“ war es also deutlich wärmer als gewöhnlich. An bis zu 26 Tagen lag die Tageshöchsttemperatur bei mindestens 25,0 Grad, an vier Tagen mindestens bei 30,0. Der heißeste Tag war der 4. August mit 36,7 Grad, gemessen in Ellwangen-Rindelbach.

Der absolute Rekord für den Monat liegt bei 37,3 Grad, geknackt im Hitzesommer 2003. Die niedrigste Temperatur des Monats wurde mit 9,0 Grad bereits einige Tage später, am 8. August, in Ellwangen registriert. Kein einziger Tag blieb übrigens unter 20 Grad. Damit liegt das durchschnittliche Tagesmaximum mit 27,7 Grad sehr hoch, der mittlere nächtliche Tiefstwert betrug 12,7 Grad.

Niederschlag

Beim Monatsniederschlag lagen Freud und Leid dicht beieinander. Hier entstand ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Durch einige häufigere Gewitter über den Albhöhen kamen punktuell sogar mehr als 110 Liter pro Quadratmeter zusammen – und damit stellenweise mehr als das Monatssoll vorgibt.

In Bartholomä und Neresheim wurde das langjährige Mittel mit knapp etwas mehr als 80 Litern zumindest annähernd erreicht. Die Ostalb kann deshalb als eine „kleine Insel der Seligen“ in Zeiten von bundesweiter Dürre betrachtet werden.

Dennoch: Oft war es aber auch in der Region zu trocken. Beispielsweise in Ellwangen. Hier fielen nur 29,8 Liter pro Quadratmeter, was 36,7 Prozent des Solls ausmacht. 13,7 Liter pro Quadratmeter davon kamen an nur einem Tag, dem 27., vom Himmel. An sieben Tagen konnte Niederschlag registriert werden, auf dem Härtsfeld waren es zwei Tage mehr.

Sonnenschein

In Sachen Sonnenschein war der August 2022 ein absoluter Wonneproppen. 289 Sonnenstunden gab es und damit ganze 100 Stunden mehr, als im langjährigen Soll vermerkt. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 70 Jahren war ein August sonniger, wenn auch nur um elf Stunden: im Sommer 1962. An lediglich einem einzigen Tag wurde überhaupt kein Sonnenschein registriert.

Wind

Selten brachten Hitzegewitter lokal begrenzt schwere Sturmböen, ansonsten war der Monat windunauffällig.

Fazit

Mit geradezu „endlosem“ Sonnenschein und hohen Temperaturen rundete der August einen großen Sommer ab. Immerhin konnte der südliche Landkreis von mehr Niederschlag profitieren, als das in vielen Teilen Deutschlands der Fall war. Als „zu nass“ mag man den kleinen Überschuss aber eher nicht bezeichnen.

Solangsam klingen auch die großen Ferien aus, die letzten Sonnenstrahlen dieses Sommers haben aber noch genügend Kraft, um unter freiem Himmel ins Schwitzen zu geraten. Doch der Herbst kündigt sich bereits an. Seine Stunde schlägt am 23. September um 3.03 Uhr am frühen Morgen. Denn dann steht die Sonne genau senkrecht über dem Äquator, danach sind die Nächte wieder länger als die Tage.