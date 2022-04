„Deswegen sind wir alle gerne in Crailsheim und erleben gemeinsam die Basketball-Euphorie“

Eric Detlev, Co-Trainer der HAKRO Merlins Crailsheim, wird nach der laufenden Saison zum Aufstiegsaspiranten der ProA Tigers Tübingen wechseln und dort die Position des Sportdirektors übernehmen. Der 46-Jährige kam im vergangenen Sommer nach Hohenlohe und will sich nun einer neuen Herausforderung annehmen. „Eric hat sich sofort als eine wertvolle Ergänzung im Trainerstab erwiesen. So verbleibt natürlich ein weinendes Auge. Wir wünschen ihm allerdings alles Gute für seine neue Position und Herausforderung ab der nächsten Saison“, so der sportliche Leiter der HAKRO Merlins Ingo Enskat.

„Wir sind extrem stolz auf diesen toughen und hart erarbeiteten Sieg“, äußerte sich HAKRO Merlins Headcoach Sebastian Gleim nach dem 87:84-Erfolg über die Basketball Löwen Braunschweig. In Niedersachsen sicherten sich die Zauberer den zweiten Sieg innerhalb weniger Tage und meldeten sich damit eindrucksvoll im Kampf um die Playoff-Ränge zurück. Den Crailsheimern fehlen noch zwei Siege, um auf den Tabellenachten aus Göttingen aufzuschließen – zudem stehen noch drei Nachholspiele für die Hohenloher auf dem Plan. Zum 31. Spieltag der Basketball-Bundesliga empfangen die HAKRO Merlins am Samstagabend (20.30 Uhr) medi bayreuth in der heimischen Arena Ilshofen. Das Hinspiel in Oberfranken konnten die Hohenloher mit 74:86 für sich entscheiden. Jetzt wollen sie ihre starke Bilanz von bislang sieben Siegen aus elf Begegnungen mit den Bayreuther weiter ausbauen. Resttickets gibt es unter https://bit.ly/3uwtlHK. Außerdem überträgt Magenta Sport die Partie wie gewohnt live ab 20.15 Uhr, Kommentator ist Markus Krawinkel.

Mit den beiden Siegen gegen Heidelberg und Braunschweig fand das Team von Headcoach Sebastian Gleim zurück in die Spur. Vor allem die beiden US-Amerikaner Jaren Lewis und Terrell Harris kompensierten zuletzt den Ausfall von Ligatopscorer und MVP-Kandidat TJ Shorts. Auch der nachverpflichtete Mike Caffey überzeugte bereits in seinen ersten Spielen im Merlins-Dress.

Mit medi bayreuth gastiert am Samstagabend eine der offensivschwächsten Mannschaften der Bundesliga in Hohenlohe. Die Oberfranken kommen durchschnittlich auf 79.5 Punkte, nur Aufsteiger Heidelberg und Abstiegskandidat Frankfurt scoren niedriger. Doch auch die Bayreuther hat das Verletzungspech in der laufenden Spielzeit bereits mehrfach hart erwischt. Die Liste der verletzten und an Corona erkrankten Spieler wurde im Verlauf der Saison nicht kürzer. Auch deshalb steht medi vor der Begegnung im Hexenkassel auf dem 13. Tabellenrang. Zuletzt hagelte es neun Niederlagen in Serie.

Besser lief es zuletzt wieder für die HAKRO Merlins. Auch die Crailsheimer hatten in den letzten Wochen etliche Ausfälle zu beklagen. In München etwa stand Gleim mit acht Zauberern eine enorm dezimierte Rotation zur Verfügung. Doch mit dem Comeback von Kapitän Fabian Bleck und dessen Landsmann Moe Stuckey auf der Shooting Guard Position fanden die Basketballer wieder in einen Rhythmus und zurück zu alter Stärke. Nach sechs Pflichtspielniederlagen konnten die Anhänger in der Arena Hohenlohe am vergangenen Samstag wieder einen Sieg ihrer Mannschaft feiern. Beim 87:72-Erfolg gegen die MLP Academics stach besonders Jaren Lewis mit seinem Ligabestwert von 30 Punkten heraus. Hinter dem langzeitverletzten TJ Shorts entwickelte sich der Forward zum Topscorer der HAKRO Merlins (13 Punkte). Zusammen mit den Scharfschützen Harris, Lasisi und Stuckey kompensiert er im Kollektiv den Ausfall des MVP-Kandidaten. Auch Mike Caffey, der im März von Kyiv Basket nachverpflichtet wurde, integrierte sich schnell in die Mannschaft und wusste sofort mit seinen Qualitäten zu überzeugen. In seinen ersten fünf Begegnungen kam der Point Guard auf 12.8 Zähler in knapp 28 Minuten und wurde bereits zweimal zum ‚Merlin of the Match‘ gewählt.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir uns zuletzt von Training zu Training und von Spiel zu Spiel gesteigert haben. Wir erwarten mit Bayreuth ein starkes Team mit einer hervorragenden Teamchemie, das in jeder Situation, und davon hatten sie in dieser Saison einige sehr schwierige, brandgefährlich ist. Sie sind sehr gut strukturiert. Wir müssen enorm viel investieren, um zuhause gegen Bayreuth eine Chance zu kreieren, das Spiel zu gewinnen. Wir freuen uns, wieder in der Arena Hohenlohe spielen und diese unglaubliche Energie aus dem letzten Heimspiel erzeugen und genießen zu dürfen. Deswegen sind wir alle gerne in Crailsheim und erleben gemeinsam die Basketball-Euphorie“, erklärt Gleim.