Dessous-Oscar geht nach Aalen.

- Im Rahmen einer glamourösen Gala ist der Wäsche-Store Gieggi im Aalener Kubus mit dem Branchen-Oscar „Sterne der Wäsche“ in der Kategorie New Stores / New Looks ausgezeichnet worden. Er gehört somit zu den herausragenden Dessous-Fachgeschäften Deutschlands. Bereits zum 13. Mal verlieh das Fachmagazin „Sous“ die begehrte Auszeichnung an Wäschefachgeschäfte und -abteilungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Jury aus 22 namhaften Dessous-Herstellern hatte im Vorfeld 62 Geschäfte in sieben Kategorien für den Award nominiert. Gieggi will den Wäsche-Oscar am kommenden Samstag, 24. März, im Kubus am Marktplatz feiern. Außerdem sei, so heißt es, die Auszeichnung nun Ansporn, das Sortiment und die Verkaufsfläche im Stammhaus im Nördlichen Stadtgraben auf über 200 Quadratmeter zu erweitern. Die Eröffnung soll Mitte des Jahres sein. Foto: AVR-Werbeagentur