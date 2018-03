Designpreis für Jadent und Calvasens aus Aalen

Die beiden Aalener Unternehmen Jadent und Calvasens haben für das Dentalmikroskop iScope den German Design Award in der Kategorie „Excellent Product Design“ erhalten. Überzeugend für die international besetzte Design-Jury war, „dass sich iScope an den individuellen Arbeitsabläufen und den ergonomischen Ansprüchen des Zahnarztes orientiert“, heißt es in einer Mitteilung von Jadent, und weiter: „Und nicht zuletzt bedeutet es minimal-invasive und damit möglichst schmerzfreie Behandlung.“

Ausgezeichnet wurde das Mikroskop bei der Ambiente-Messe in Frankfurt an Main. Entwickelt wurde es vom Dentalvertrieb Jadent zusammen mit der Firma Calvasens. Beide Unternehmen haben ihren Sitz im Aalener Wi.Z.