Derbysieg mit Kurs auf den Vize-Titel

Mit einem 29:26-Derbysieg gegen die Handballer der HSG Oberkochen-Königsbronn haben sich B-Jugend-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen an diesem Wochenende vom heimischen Publikum verabschiedet.

Nach einem guten Start und schneller Führung konnten die Jungs locker aufspielen. Mit einer guten Abwehr konnten erfolgreiche Gegenstöße vorgetragen werden. Allerdings schlichen sich bereits in dieser Phase auch Ungenauigkeiten ein, die eine höhere Pausenführung verhinderten. Trotzdem war der Vorsprung mit 15:11-Toren einigermaßen komfortabel. So begann auch die zweite Hälfte. Der Vorsprung betrug bis zur 35. Minute immer mindestens fünf Tore, wobei noch viele Chancen ausgelassen wurden. Dies rächte sich in der Folge. Der Gegner nutzte im Anschluss die Fehler durch schnell vorgetragene Angriffe konsequent aus, so dass vier Minuten vor Schluss nur noch eine winzige Ein-Tore-Führung auf der Anzeigetafel stand. Mit viel Einsatz und Selbstvertrauen zeigte die SG Hofen/Hüttlingen, dass sie zurecht auf dem zweiten Tabellenplatz steht und erkämpfte am Ende einen 29:26-Arbeitssieg.

Dadurch besteht am kommenden Wochenende die Chance auf die Sicherung des zweiten Platzes in der Württembergliga. Die SG2H hofft dabei auf zahlreiche Unterstützung. Wie bisher üblich, wird die treue Fangemeinde auch dieses Auswärtsspiel sicher wieder zum Handballfest machen. Ein Sieg und damit der Vizemeistertitel wäre ein Riesenerfolg. Die Spieler werden alles geben und sich dann hoffentlich den verdienten Lohn für eine starke Saison abholen. Das Auswärtsspiel am Samstag gegen JHFH Flein-Horkheim wird um 18 Uhr in der Sandberghalle in Flein angepfiffen.