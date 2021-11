Derbysieg für Ellwangen

Derby Time im Ellwanger Waldstadion. Am neunten Spieltag der B-Juniorinnen-Oberliga empfing der FC Ellwangen den FFV Heidenheim vor rekordverdächtiger Kulisse zahlreicher heimischer Fans – die FCE-Mädchen gewannen mit 1:0 (1:0).

Dies motivierte die Ellwanger Mädels noch zusätzlich und so dominierten sie von Anfang an das Spiel. Die Partie spielte sich überwiegend in der Heidenheimer Hälfte ab und es gab einige gute Chancen für die Heimmannschaft. Bereits in der achten Minute konnte Yaren Sezgin mit einem starken Ball auf das gegnerische Tor abschließen und erzielte das viel umjubelte 1:0. Die Ellwangerinnen ruhten sich auf diesem Tor jedoch nicht aus und spielten weiter mit viel Durchsetzungsvermögen und waren scharf auf noch weitere Tore. Nun meldete sich auch der FFV mit guten Vorwärtsbewegungen Richtung Ellwanger Tor. Die Heidenheimer schafften es jedoch nicht in das letzte Viertel der Ellwangerinnen vorzudringen. So endete die erste Halbzeit mit 1:0 für die FC Mädels.

Hoch motiviert den Spielstand zu erhöhen starteten die Ellwangerinnen in die zweite Halbzeit. Doch auch die Gäste waren direkt präsent und wollten zumindest den Ausgleich schaffen, weshalb sie sich ein paar Chancen erspielten, die aber alle gut von der Heimmannschaft geklärt werden konnten. Beide Mannschaften waren willensstark, weshalb vor allem die zweite Halbzeit von vielen Fouls beider Teams geprägt wurde. In der 55. Minute hatte der FFV eine Großchance, die die FC Torhüterin Hannah Steber jedoch durch eine Glanzparade klärte. Nur kurze Zeit später erhielt der FC einen Freistoß, der von Lea Buchstab perfekt aufs Tor gebracht wurde aber an der Latte abprallte und durch die Heidenheimer Abwehr geklärt werden konnte. So endete das Spiel mit einem 1:0 Derbysieg für das junge Team aus Ellwangen und wurde viel umjubelt gefeiert.