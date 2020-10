Derby zum Auftakt – Ohne Fans

Es gibt leichtere Aufgaben zum Start in die Saison, aber der Spielplan will es nun mal so, dass die Handballer der Aalener Sportallianz an diesem Samstag um 19.30 Uhr in der Talsporthalle gegen die zweite Mannschaft des Viertligisten TSB Schwäbisch Gmünd nach siebenmonatiger Pause wieder in den Spielbetrieb einsteigen.

Die erste Herrenmannschaft des TSB in der BWOL, die A-Jugend in der zweithöchsten deutschen Liga (BWOL) und die zweite Mannschaft soll absolut gepusht werden, eben durch die jungen Spieler aus der A-Jugend, garniert mit erfahrenen Spielern, die entweder noch vergangenes Jahr oder eben erst vor Kurzem noch in der Ersten gespielt haben. Dazu haben die Gmünder mit Andreas Rascher einen erfahrenen Coach installiert, der dieses spannende Projekt voranbringen soll. Man sollte auf Seiten der Sportallianz also diesem Gegner schon ein gewisses Maß an Respekt entgegenbringen, doch fürchten brauchen sich die Jungs von Hajo Bürgermeister und seinem neuen Co-Trainer Holger Merz sicher nicht.

Die Vorbereitung bei der Sportallianz bezeichnet der Coach als durchaus gelungen. Er hat einen breiten Kader zur Verfügung in dem es zwar keine Neuzugänge zu verzeichnen gibt, bei dem sich aber die jungen Spieler durchaus als Alternativen angeboten haben. Klar, einen echten Wettkampf haben die Jungs seit Monaten nicht gehabt, aber das hat nun mal keine Mannschaft und so werden alle bei Null beginnen. Überhaupt ist die Bezirksklasse in diesem Jahr auch wieder ein Haifischbecken, es tummeln sich jede Menge Zweitvertretungen in der sich Spieler für die jeweilige Erste anbieten wollen und zudem kommen mit der TSG Giengen, der TSG Eislingen und den alten Haudegen von Heiningen III, bärenstarke Aufsteiger in die Liga. So ist es sicher nicht verkehrt von Spiel zu Spiel zu denken und erst einmal die ersten Spiele abzuwarten ehe man sich in utopischen Saisonzielen verrennt. Natürlich musste in diesen Coronazeiten von jedem Verein, für jede Sporthalle, ein Hygienekonzept vorgelegt werden. Ein Prozedere und Aufwand für die Amateurvereine und ihre ehrenamtlichen Helfer, die schon einen immensen Aufwand bedeuten. Um diese Konzept, das ja für alle Neuland sein wird und an das sich ja auch Spieler und Offizielle halten müssen, richtig einzuspielen, haben sich die Verantwortlichen der Sportallianz Handballer dazu entschlossen, an den ersten Spieltagen keine Zuschauer zuzulassen.