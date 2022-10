Derby: SG2H empfängt Bettringen

An diesem Samstag heißt es „Derby-Time“ in der noch jungen Landesliga-Saison für die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen. Zum Heimspiel in der Talsporthalle in Wasseralfingen empfängt die SG2H die Roten Löwen aus Bargau/Bettringen. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

Mit der HSG Bargau/Bettringen erwartet die Mannschaft der SG2H ein sehr starker Gegner, der im vergangenen Jahr in der Landesliga Staffel II spielte und dort die Saison auf dem zweiten Platz abschließen konnte. In der laufenden Saison bestritt die HSG bereits zwei Spiele, aus denen sie vier Punkte entführen konnten.

Die Grün-Roten vom Kappelberg und Kochertal konnten ihr erstes Spiel der Saison gegen die MTG Wangen II mit 35:26 gewinnen. Für die SG2H gilt es, sich nicht auf dem Erfolg des ersten Spieles auszuruhen. In der Defensive möchte man eine kompakte, sowie solide Abwehr stellen, die im Zusammenspiel mit den Torhütern versucht dem Gegner jedes Tor so schwer wie möglich zu machen. Zu dem gilt es Ballgewinne zu erzwingen und mit hohem Tempo einfache Tore zu erzielen.

Im Positionsangriff ist das Ziel, die Defensive der Gäste, aber vor allem den soliden Mittelblock, in Bewegung zu bringen und geduldig auf die Lücken zu warten. Wenn es gelingt dieser Marschrichtung zu folgen, wird es für die Mannschaft um Trainergespann Haas/Jörg möglich sein, das Spiel für sich zu entscheiden.

Ein wichtiger Faktor in diesem Spiel wird auch das Heimpublikum sein. Deshalb hofft die Mannschaft der SG Hofen/Hüttlingen auf eine lautstarke Unterstützung der eigenen Fans, um so weitere zwei Punkte auf der Habenseite zu verbuchen.