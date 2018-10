Der Zweite zu Gast

Mit dem USC Freiburg kommt der aktuell Zweitplatzierte der Volleyball-Regionalliga nach Mutlangen in die Heidehalle. Die Gäste starteten makellos mit drei Siegen in die Saison und wurden erst vergangenes Wochenende vom MTV Ludwigsburg vom Thron gestoßen. Damit wartet ein echter Gradmesser auf die SG MADS Ostalb.

Mit den Freiburger Einhörnern lieferten sich die MADS-Spieler schon immer spannende Matches in der Vergangenheit. Während die Ostälbler in der Vorrunde eine bittere Heimniederlage kassieren mussten, konnten sie sich im allerletzten Spiel der vergangenen Regionalliga-Saison mit einem 3:1-Sieg in Freiburg im letzten Moment den Klassenerhalt nach einer von viel Verletzungspech geprägten Spielzeit sichern.

Stärke: ausgeglichener Kader

Die Stärke der Gäste liegt in der Ausgeglichenheit des Spielerkaders und in ihrer enormen Abwehrstärke. Es ist also wiederum ein sehr spannendes Spiel mit längeren Ballwechseln zu erwarten.

Personell sieht es bei der Ostalbtruppe wieder besser aus. Zum ersten Mal in dieser noch jungen Saison sind alle Spieler am Start. Allerdings bleibt abzuwarten, wie Diagonalspieler Felix Kraft seinen China-Aufenthalt verkraftet hat, da er erst am Morgen des Spieltages aus dem Flieger steigen wird. Für die Ostalbtruppe gilt es während der Spieldauer an Konstanz zuzulegen.

In den vorangegangenen zwei Spielen wechselten sich nahezu fehlerlose Phasen mit zwischenzeitlichen Leistungsabfällen ab. Besonders bei den Big Points , bei denen es um den direkten Satz- oder Matchgewinn geht, müssen die Volleyballer von der Ostalb eindeutig zulegen. Nur dann ist es auch möglich, jeden Gegner der starken Regionalliga zu schlagen. Die Athletik, Technik und taktische Einstellung des Teams reichen durchaus, um jeden Kontrahenten in die Knie zu zwingen.