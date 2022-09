Der 17-jährige Nachwuchsmusiker Ricky Sachs, Der mit „ZOB-Chiller“ schon einen Song geschrieben hat und durch Auftritte am Ernst-Abbe-Gymnasium in Oberkochen bekannt ist, gibt am Freitag, 16. September, um 19 Uhr ein Konzert im Albert-Schweitzer-Haus, Otto-Hahn-Straße 55, in Unterkochen. Neben Blues und Country trägt er auch Eigenkompositionen vor. Veranstalter sind der Jugendtreff und die Kulturgemeinde Unterkochen.