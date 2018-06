Der Weg zum glühenden Anhänger

Ein volles Stadion und eine Atmosphäre, die einem Spiel in der 2. Bundesliga gerecht wird. Dieses Ziel hat sich Barbara Bolsinger für das kommende Heimspiel des VfR Aalen gesetzt. Mit der Aktion Vierzehntausendfünfhundert-Fans-Rekord (V-F-R) möchte die Aalenerin das Stadion zum Kochen bringen. Denn genau 14 500 Zuschauer passen rein.

Am Mittwoch waren 5400 Karten für das Spiel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf verkauft. „Ich dachte, es wäre an der Zeit, einen positiven Impuls zu geben“, sagt Barbara Bolsinger. Mit einem vollen Stadion könnten die Zuschauer gemeinsam mit dem VfR ein Zeichen für die Ostalb setzen. Jede Woche werden die Spiele bundesweit im Fernsehen übertragen. Das mache die Stadt Aalen und die Umgebung bekannt. Leider auch, wenn der Kommentator von einem halbleeren Stadion spricht, sagt die Aalenerin.

Die Verantwortlichen des VfR haben die Auswirkungen der Aktion in den vergangenen Tagen beobachten können. Die Aktion V-F-R sei in den sozialen Netzwerken auf fruchtbaren Boden gefallen. Positives Feedback, welches der VfR momentan bitter nötig hat: „Gerade in der jetzigen sportlichen Situation müssen alle zusammen stehen, um im Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich zu sein“, heißt es aus der Vereinsspitze. Jedes Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga sei für die gesamte Region und den VfR eine außergewöhnliche Leistung, die man festhalten wolle.

Kein Fußballfan

Das war auch Bolsinger bei der Aktion wichtig: Stark für die Region müsse es sein. Denn eigentlich sei sie kein Fußballfan und demnach auch kein Anhänger des VfR. „Mir liegt die Ostalb am Herzen und ich bin stolz auf das, was bei uns geleistet wird.“ Nicht nur der Verein, auch die Aalenerin selbst ist froh über den Zuspruch in den sozialen Netzwerken.

Die Ticketzahlen haben zwar noch Luft nach oben. Es sei dennoch ein schönes Zeichen für die Spieler und liefert eine gehörige Portion Motivation, sagt sie. Die Sprache des Fußballs trifft sie damit – hier ist vielleicht der Weg frei für eine neue Anhängerin des VfR. (uhl)