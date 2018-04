Der Weg hat sich gelohnt

Einen kurzen Anfahrtsweg hatten die 19 Aalener Sportler des Schwimmclub Delphin Aalen beim 27. Internationalen Heidenheimer Schwimmfest. Und der Weg hat sich durchaus gelohnt.

Neben zahlreichen Bestzeiten waren besonders die beiden Finalteilnahmen von Katja Mohr die positiven Eindrücke aus Aalener Sicht. Mohr ließ es sich nicht nehmen viermal exklusive zwei Finals an den Start zu gehen. Über 100 Meter Rücken freute sie sich nicht nur über Platz zwei, sondern in 01:11,01 Minuten auch über eine neue Bestzeit. Mit Platz drei über 50 Meter Rücken in 0:33,12 war es für Mohr ein gelungener Wettkampf. Alicia Schroll wurde bei sechs Starts über 100 Meter Schmetterling mit dem dritten Platz belohnt, über 200 Meter Lagen erkämpfte sie sich in der Zeit von 02:45,70 den vierten Platz. Persönliche und Saisonbestzeiten über 100 Meter Freistil, 50 Meter Brust und Schmetterling rundeten das Programm ab. Ihre Schwester Jasmin Schroll zeigte eine enorme Leistungssteigerung und reihte sich über 100 Meter Rücken in der Zeit von 01:19, 01 und Freistil in der Zeit von 01:09,11 sowie 200 Meter Lagen in 02:51,27 unter den Top-Ten Schwimmerinnen des Jahrgangs 2005 ein. Auch über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Brust schwamm sie in der offenen Wertung persönliche Bestzeit. Die weiteren Schwimmer Aurel und Linus Baader, Lilli Bauer, Hanna Bäurle, Arian Haas, Pauline Heineke, Clara und Paul Mohrenweiser, Maaike und Noor Overbeeke, Alisa Schäfauer, Jana und Lucas Seibold, Simon und Lukas Thaler und Jarmaine-Lea Wischnewski zeigten bei ihren vier bis sechs Starts beachtliche Leistungen und schwammen durchweg persönliche Bestzeiten und Pflichtzeiten für die Württembergischen Meisterschaften im Sommer, sowie Platzierungen unter den besten Zehn der einzelnen Jahrgänge bei den Jahrgangswertungen.