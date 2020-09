Der Wahlkreisabgeordnete spricht im Bundestag zu Nawalny

Am Freitag findet im Bundestag eine „Aktuelle Stunde“ mit dem Titel „Haltung der Bundesregierung zum Fall Nawalny“ statt. Hierbei wird Wahlkreisabgeordneter Roderich Kiesewetter, der für die Unionsfraktion Obmann im Auswärtigen Ausschuss ist, eine Rede halten. Sie ist ab circa 16.35 Uhr vorgesehen.

Kiesewetter, erklärter langjähriger Gegner von Nord Stream 2, wird dabei darauf eingehen, dass sich der Anschlag auf Nawalny in eine Reihe von Anschlägen auf Oppositionelle in Russland einreiht. Gravierend sei, dass der Einsatz des in Russland entwickelten Nervenkampfstoffes der Giftgruppe Nowitschok ein Verstoß gegen die völkerrechtlich verbindliche Chemiewaffenkonvention ist. Kiesewetter fordert deshalb die Mitwirkung an der Aufklärung durch Russland und eine Verurteilung des Anschlags. Beides sei bisher noch nicht erfolgt.

In einem zweiten Schritt müssten dann im Rahmen eines gemeinsamen europäischen Vorgehens weitere Sanktionen bis hin zur Frage der Gaspipline Nord Stream 2 beraten werden. Kiesewetter mahnt eine besonnene Debatte an. Ziel einer möglichen Reaktion müsse die Aufklärung des Anschlags und des Völkerrechtsbruchs bleiben.