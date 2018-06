Der Vize-Titel ist noch drin

Seit sieben Spielen sind die Juniorinnen des FC Ellwangen in der Verbandsstaffel nun bereits ungeschlagen. Am 19. Spieltag haben sich die Mädchen des FCE vom SV Horrheim 2:2 unentschieden getrennt. Die Meisterschaft ist nicht mehr drin. allerdings ist den Ellwanger Juniorinnen nach diesem Spieltag Platz drei - bei 12 Punkten Vorsprung auf Platz vier - nicht mehr zu nehmen.

Die Anfangsphase des Spieles dominierten die Gastgeberinnen aus Horrheim und gingen folgerichtig mit 1:0 in Führung (7.). Durch den Gegentreffer motiviert, fanden die Virngrund-Mädchen besser ins Spiel. Nach starker Vorlage von Verena Blumentrath konnte Katrin Kuhn in der 26. Minute bereits ausgleichen. Nun dominierte der FCE das Spielgeschehen und ließ Ball und Gegner laufen. Doch ein weiterer Treffer gelang den Ellwangerinnen nicht. Mit 1:1 ging es in die Halbzeitpause. In Durchgang zwei legten die Mädchen von der Ostalb weiter zu. Die Chancen konnten aber nicht in Tore umgewandelt werden. Erst in der 63. Minute fiel dann doch die verdiente Führung für Ellwangen. Den Abpraller nach einem Pfostenschuss von Marion Grimmeisen, brachte Hannah Geiger souverän im gegnerischen Gehäuse unter. Doch die Freude der Virngrund-Mädchen währte nur kurz. Denn Horrheim konnte durch einen Freistoßtreffer in der 64. Minute wieder ausgleichen.

Kuhn mit der Chance

In den letzten Minuten bis zum Abpfiff holten die Ellwangerinnen noch einmal alles aus sich heraus und hätten sich in Person von Katrin Kuhn belohnen können. Doch die Latte stand den Ellwanger Mädchen im Weg. Auf der anderen Seite parierte Torhüterin Dorentina Preniqi stark und hielt zumindest den einen Auswärtspunkt fest. Damit haben die Juniorinnen noch die Chance auf den Vize-Titel.

FC Ellwangen: Mirjam Jag, Heike Prümmer, Marie Lutz, Dorentina Preniqi, Johanna Palm, Lena Huber, Michelle Schäfer, Carina Erhardt, Katrin Kuhn, Verena Blumentrath, Marion Grimmeisen, Jasmin Fürst, Marie Fürst, Kim Sauter und Hannah Geiger.