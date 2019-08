Der VfR vor großer Reise

Von Aalener Nachrichten und Remszeitung

Nach einem schweren Unfall auf der B29 ist der Einhorntunnel in beide Richtungen gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilt, bleibt die Sperrung wohl noch bis etwa 19 Uhr bestehen.

Es ist der Fall, der schon mehrfach Gegenstand von Übungen war, in den fünf Betriebsjahren des Einhorntunnels aber noch nie Realität wurde: Am Donnerstagmittag geriet ein Auto, das in Richtung Aalen unterwegs war, vermutlich auf die Gegenfahrspur. Dort stieß es mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen.