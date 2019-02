Der VfR nach der Niederlage: „Es bringt nichts Trübsal zu blasen“

„Abgerechnet wird am letzten Spieltag“, hatte Stephan Andrist vor dem Spiel gesagt. Also wird auch nicht nach der Partie gegen den SV Meppen abgerechnet – zumindest nicht in der Tabelle. Und doch ist dieses Heimspiel am kommenden Sonntag (13 Uhr) so wichtig, nach der 1:2-Niederlage des VfR Aalen bei den Würzburger Kickers. Gegen Meppen „müssen wir gewinnen“, sagt VfR-Präsident Sport Hermann Olschewski.

Meppen steht im Fokus bei den Spielern, dem Trainer und nicht zuletzt den Verantwortlichen. „Wir müssen das aufarbeiten und den Kopf schnell frei bekommen. Wir müssen in jedem Spiel versuchen die maximale Punkteausbeute zu holen. Es bringt nichts Trübsal zu blasen“, sagte Clemens Schoppenhauer nach der bitteren Pleite in der Nachspielzeit in Würzburg. Was zu tun ist, um eben nicht wie schon drei Mal in dieser Saison ein Gegentor in der Nachspielzeit zu fangen, versucht VfR-Trainer Argirios Giannikis zu beschreiben: „Du musst der Mannschaft vor Augen führen, dass sie sich an den Plan hält.“

Im Abstiegskampf, in dem auch Meppen steckt, allerdings in einer besseren Position, ist klarer Kopf gefragt. „So ist das im Fußball, Fehler werden eiskalt bestraft“, merkt auch Schoppenhauer an. Denn sollten zu viele weitere Fehler passieren, könnte es am letzten Spieltag schon längst zu spät sein für den VfR. An diesem Dienstag beginnt im Training um 14 Uhr die Vorbereitung auf Meppen.

Und Giannikis den Spielern bildlich, in einer Video-Analyse, vor Augen führen, was in Szenen falsch lief. Der Trainer wolle „die Mannschaft auf den Gegner top vorbereiten“. Umstellungen wird es auf jeden Fall geben: Patrick Funk ist nach seiner fünften gelben Karte gesperrt und Marian Sarr nach seiner gelb-roten Karte, die Giannikis als „Knackpunkt“ sah. In Unterzahl fiel das 1:2 als seine Spieler „Passivität“ zeigten und vielleicht auch „kein Risiko eingehen“ wollten – und am Ende mit leeren Händen da standen. Mittelfeldmann Nicolas Sessa war in Würzburg nicht dabei, er fällt mit einer Kapsellädierung im Knie weiter aus.