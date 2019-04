Der VfR nach der Aufstiegsfeier der Osnabrücker

Spieler, die noch im Trikot in die Stadt marschieren (wie in Osnabrück), der obligatorische Empfang im Rathaus und eine (oder mehrere) ausschweifende Fußballparty mit allem drum und dran. Das kann alles zu einer Aufstiegsparty dazu zählen. Am Samstag ging der VfL Osnabrück feucht-fröhlich richtig steil, auch die Tage danach war die Freude bei den Lila-Weißen unverkennbar, man kam nicht am vorzeitigen Aufstieg des VfL vorbei, wenn man sich für Fußball interessiert, sie gehen in die neue Fußballwoche schließlich als kommender Zweitligist. Erhalten also noch höhere Aufmerksamkeit.

Ein stolzer Zweitligist war der VfR Aalen tatsächlich auch einmal, und deshalb gab es einst auch die Feier dazu, vor sieben Jahren, als den Aalener gleiches widerfuhr wie dem VfL, der Aufstieg 2012 in die 2. Bundesliga. Ein bis auf Daniel Bernhardt anderer VfR war an diesem Samstag mehr als Zaungast, als die Osnabrücker begannen steil zu gehen. Der Torwart stand mittendrin, ob er wollte oder nicht. „Das tut weh“, befand ein tief trauriger Bernhardt. Es tut weh zu sehen, wie die anderen feiern. Er hat damals, nach dem Aufstieg, noch kräftig mitgefeiert.

Am Boden im Tollhaus

Und saß in Osnabrück zunächst buchstäblich am Boden in der Mixed Zone, während lauter feierwütige Menschen, irgendetwas schreiend, an ihm vorbeirannten. Im Stadion an der Bremer Brücke, dass man auch gut und gerne für ein paar Stunden, nach dem Abpfiff, als Tollhaus bezeichnen konnte.

„Wenn wir das 1:1 machen, dürfen die nicht feiern“, erklärte Bernhardt, doch dazu war der VfR zu ungefährlich bei der 0:2-Niederlage, die bei konsequenterer Chancenverwertung der späteren Party-Löwen noch höher hätte ausfallen können.

Sie feierten und die Aalener um ihren einstigen Aufstiegstorwart stehen als Schlusslicht mit acht Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz vier Spiele vor dem Saisonende mit eineinhalb Beinen in der Regionalliga wenn nicht noch das vielzitierte Fußballwunder eintritt, nach dem 0:2 noch in gesteigerter Form erwünscht. Selbst vier Siege könnten nicht reichen.

Natürlich hatte der VfR vor in Osnabrück zu gewinnen – schließlich sind es immer noch Profis, die für Aalen aufspielen. Ein Tabellenführer, der aufsteigen kann, dazu noch sein 120. Jubiläumsspiel absolviert – da kann man mal den Spielverderber geben. „Da denkst du dir als Spieler: Denen spucken wir heute in die Suppe“, merkte Royal-Dominique Fennell an. Total misslungen. „Ich bin sehr traurig“, fügte der sichtlich enttäuschte Mittelfeldmann hinzu.

Fennell bleibt kämpferisch

Fennell ist ein Kämpfer, der freilich nicht aufgibt, doch auch er sagte, völlig zutreffend: „Wir wissen, dass es immer schwieriger wird.“ Bei aller Enttäuschung vergaß er den Gegner nicht. „Osnabrück fährt den Aufstieg nicht zu Unrecht ein“, lobte der Sechser die souveränen Osnabrücker.

Wie alle anderen seiner Mitspieler musste er ertragen, wie die VfLer ihre Sause steigen ließen. „So etwas will ich nicht mehr erleben“, merkte Mittelfeldkollege Johannes Bühler an. Höchstwahrscheinlich müssen er, Fennell und ausgerechnet auch noch Bernhardt demnächst noch den Abstieg 2019 in die Regionalliga miterleben – in die Spielklasse in der er beim VfR vor zehn Jahren anfing.