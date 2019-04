Der VfR nach dem 1:1 gegen Jena: Auf dem Betze geht es weiter

Es gab Zeiten, da war der Betzenberg gefürchteter als in diesen Tagen der 3. Fußball-Liga. Dort steht das Stadion des 1. FC Kaiserslautern. In der 3. Liga ist Lautern im Sommer angekommen, avancierte zum Zuschauerkrösus und darf sich nun sportlich aber glücklich schätzen, in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zu bleiben.

Dennoch sagt Daniel Bernhardt, Torwart beim VfR Aalen, schon Tage vor dem Duell in Lautern: „Man fährt nicht gerade auf den „Betze“ und holt einen Dreier, das wissen wir auch.“ Spiel eins von sieben verbleibenden findet auf dem berüchtigten Betzenberg in Kaiserslautern statt.

Doch alle rund um den VfR wissen auch: Sie müssen dort einen Dreier holen, diese Punkte, die dem Schlusslicht aus Aalen ein Minimum an Hoffnung auf den Klassenverbleib geben kann, brauchen sie. So viel ist Tage vor dem Spiel an diesem Samstag klar.

Sie werden bis dahin trainieren, sie werden sprechen, sie werden reisen. Der ganz normale Fußball-Alltag wird beim VfR weitergehen. Der Spielbetrieb läuft und wird auch nicht abgemeldet, auch wenn die Stimmung nach dem jüngsten 1:1 gegen Jena mal wieder auf dem Tiefpunkt war, nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Und wieder wussten viele: Jetzt steigen sie ab. Drumherum wird ohnehin viel gesprochen.

Ja, die Tendenz geht eindeutig in die Richtung, bei nur noch 21 Punkten, die zu holen sind in der 3. Liga. Und da die Aalener nur 27 Punkte haben, müssten mindestens fünf bis sechs Siege her, um das vielzitierte Wunder zu schaffen.

„Wir müssen wieder in den Bus steigen, nach Lautern fahren und wieder versuchen dort den nächsten Dreier zu holen“, blickt Bernhardt voraus. Natürlich geht es immer irgendwie weiter, irgendwo, also erst einmal in Lautern.

Alles versuchen

„Wir werden weiter versuchen, das Unmögliche möglich zu machen“, sagt der Schlussmann und spricht damit so wie sein Trainer. Der benötigt solche Typen wie Bernhardt, dort oben auf dem Betze. Solche, die nicht nur mit Worten, sondern Taten vorweg gehen. „Da brauchen wir Persönlichkeiten, die alles geben. Da brauche ich Jungs, die geradeaus sind“, erklärt Rico Schmitt, der nach dem dürftigen Remis den Fokus gleich auf das nächste Spiel legte.

Einen wie Bernhardt lobte Schmitt schon vor dem Jena-Spiel – und da bekam er vom harmlosesten Gegner bisher kaum etwas zu tun. Ein Torschuss: Tor. Ein zweiter Torschuss: Bernhardt dran, Ball touchiert das Außennetz. Nur einmal bei zahlreichen Chancen landeten VfR-Bälle im Netz.

Kurz sacken lassen, weitermachen, diese Devise gilt beim VfR, auch trotz der Tatsache von neun Punkten Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz. „Wir werden weiter arbeiten als Mannschaft“, unterstreicht Bernhardt.

Aufgeben gilt nicht

Aufgeben gilt nicht. „Wie werden zu 100 Prozent bezahlt, dann müssen wir auch 100 Prozent Leistung zeigen“, macht Schmitt trotz des fast hoffnungslosen Unterfangens im Abstiegskampf klar. Und die braucht es mindestens um an diesem Samstag um 14 Uhr zu punkten beim Tabellenachten, der sich nach seinem Abstieg aus der 2. Liga auch mehr vorgestellt hat – und sportlich in dieser stärksten 3. Liga aller Zeiten auch nicht gerade glänzt. „Es ist eine schwierige Aufgabe. In Karlsruhe ist es uns auch gelungen (3:0, Anm. d. R.). Warum soll uns das auf dem Betzenberg nicht gelingen?“, fragt Bernhardt. Was es bringen wird, ist eine andere Frage.