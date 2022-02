Der VfR Aalen und seine Trainer: Jetzt für den Lieblingscoach abstimmen

Der VfR Aalen und seine Trainer. Geradezu neidisch könnte der Blick zum Nachbar Heidenheim gehen. So konstant kann es nämlich auch zugehen. Doch der VfR wäre nicht der VfR, wenn er über so viele Jahre ein und denselben Trainer hätte. In den vergangenen 14 Jahren hat sich Ralph Hasenhüttl mit knapp zweieinhalb Jahren am längsten auf der Ostalb gehalten.

Einer der hochkarätigsten Trainer im selben Zeitraum – oder womöglich aller Zeiten – wird Ex-Nationalspieler und BVB-Legende Jürgen Kohler gewesen sein. Der blieb allerdings 2008 keine drei Monate im Amt. Bei Schwäbische.de treten die Trainer der Vergangenheit, wenn auch in begrenzter Auswahl, gegeneinander an. Stimmen Sie ab!

Fotos: Siedler/Schlipf/Carmen Jaspersen/dpa

Ihr Lieblingscoach ist nicht dabei? Kein Problem. Ab in die Kommentare mit Ihrem Favoriten.