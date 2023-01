Der VfR Aalen schnappt sich den Turniersieg

Am Mittwochabend stand in der Wasseralfinger Talsporthalle das zweite Turnier der DJK-Dreikönigsturnierserie an. Die B-Jugend duellierte sich im Sport-Saller-Cup um die besten Plätze. Den Sieg schnappte sich der VfR Aalen, der sich im Finale mit 3:0 gegen den FSV Hollenbach durchsetzte.

In Gruppe eins qualifizierten sich die SpVgg Quelle Fürth (neun Punkte) und der 1. Göppinger SV (sieben Punkte) sicher fürs Viertelfinale. In der zweiten Gruppe war der FSV Hollenbach das Maß der Dinge. In vier Spielen gab es vier Siege, mit einem Torverhältnis von 18:5. Der VfR Aalen sicherte sich mit neun Punkten den zweiten Platz. Hochspannend war es in der dritten Gruppe. Gleich drei Mannschaften sammelten neun Punkte. Platz eins ging an den Würzburger FV, Rang zwei an den FSV Erlangen-Bruck und Platz drei an die Sportfreunde Schwäbisch Hall. Alle drei Teams schafften letztlich den Sprung in die Runde der letzten Acht. Neben den zwei Besten einer Gruppe nahmen auch die zwei besten Gruppendritten am Viertelfinale teil. Das waren die Sportfreunde Schwäbisch Hall und die SGM Elchingen.

Zwei Entscheidungen vom Punkt: Elchingen scheitert, der VfR zieht ins Halbfinale ein

Im ersten Viertelfinale musste sich die SG Quelle Fürth den Sportfreunden Schwäbisch Hall knapp mit 1:2 geschlagen geben. Mit dem gleichen Ergebnis setzte sich der FSV Hollenbach gegen den 1. Göppinger SV durch. Wesentlich dramatischer waren die zwei Begegnungen mit Ostalb-Beteiligung. Sowohl die Partie Würzburger FV gegen die SGM Elchingen, als auch der FSV Erlangen-Bruck gegen den VfR Aalen brachte die Entscheidung erst vom Punkt – mit am Ende gemischten Gefühlen. Die SGM Elchingen verlor mit 5:7, während sich der VfR Aalen mit 7:5 durchsetzte. Im ersten Halbfinale zwischen den Sportfreunden Schwäbisch Hall und dem FSV Hollenbach musste wieder das Zehnmeterschießen entscheiden. Hollenbach setze sich mit 8:7 durch. Eine klare Sache war das Spiel zwischen dem Würzburger FV und dem VfR Aalen. Die Aalener feierten einen 3:0-Erfolg. Im kleinen Finale hieß das Duell: Schwäbisch Hall gegen Würzburg. Da es nach der regulären Spielzeit erneut keinen Sieger gab, ging es ins Zehnmeterschießen: Mit dem besseren Ende für die Würzburger. Sie gewannen mit 6:5.

Klare Sache im Finale

Nach einem langen ersten Turniertag, war gegen 23.15 Uhr alles angerichtet für das Finale. Der VfR Aalen traf auf den FSV Hollenbach. Bereits in der Gruppenphase spielten beide Mannschaften gegeneinander, Hollenbach setzte sich mit 2:1 durch. Im Finale konnte sich der VfR allerdings revanchieren. 3:0 stand es am Ende und entsprechend groß war der Jubel bei den Aalenern.

An diesem Donnerstag geht es direkt weiter mit der Dreikönigsturnierserie der DJK-SG Wasseralfingen. Ab 9 Uhr ist die E-Jugend im Einsatz, ab etwa 17.30 Uhr wird es dann für die Damen ernst.