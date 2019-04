Der VfR Aalen packt es an

Der Soundcheck an diesem Montagnachmittag in der Ostalb Arena verriet: es ist alles wie immer. Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig muss der Schall im Stadionrund geprüft werden. Für die Braunschweiger geht es noch um etwas – den Klassenverbleib in der 3. Liga.

Und doch war nicht alles wie immer, spätestens wenn man mit dem Geschäftsführer dort oben am Stadionweg 5 sprach. „Wir sind natürlich schon auch alle schwer getroffen, das ist schon ein immenser Einschnitt und wir versuchen jetzt aber schnellstmöglich uns den anstehenden Aufgaben zu widmen, man darf jetzt einfach nicht lange trauern, da hat man gar nicht die Zeit dazu“, sagte Holger Hadek, der die Geschäfte des VfR Aalen führt, zur aktuellen Situation im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“/„regio tv“. Die besagt: Der Klassenerhalt ist für den VfR seit Samstag Geschichte. In der Ostalb Arena sollen die Zuschauer aber zukünftig nicht nur beschallt werden, sondern vor allen Dingen fußballerisch bespaßt werden – bald in der vierten Liga. Wer dafür antreten wird, soll in den nächsten Wochen sukzessive geklärt werden.

Immerhin hat der VfR drei Wochen vor dem Saisonende definitive Planungssicherheit. Es wird wohl Änderungen in verschiedenen Bereichen geben, nicht nur bei der Mannschaft. Eine stand am späten Montagnachmittag fest: Präsidiumsmitglied Sport Hermann Olschewski tritt zurück – dass das beim Abstieg in Frage kommt, hatte er in der vorigen Woche schon gegenüber den „Aalener Nachrichten“ geäußert. „Bis zuletzt konnte ich nicht glauben, dass ein Kader mit der Qualität aus der 3. Liga absteigt. Da der Abstieg jetzt aber eingetroffen ist, bin ich der Meinung, dass ein Neuanfang im Bereich Sport nötig ist“, erklärte Olschewski, der in seiner vierjährigen Amtszeit seit Anfang 2018 die sportliche Leitung inne hatte. „Hermann Olschewski hat hierbei im Ehrenamt sehr viel Zeit und auch Leidenschaft investiert, wofür ich mich im Namen des Vorstandes bedanken möchte.

Abstieg hinterlässt Spuren

Grundsätzlich sind alle Vorstandsmitglieder kritikfähig und gegenüber neuen Vorschlägen offen, die Kritik gegenüber seiner Person war jedoch überdimensional hart und meiner Meinung nach in dieser Form unangebracht“, merkte Präsidiumssprecher Roland Vogt zum Olschewski-Aus an. Der Abstieg hinterlässt erste Spuren. „Leider konnten wir trotz vieler guter Spiele nicht die erforderlichen Ergebnisse einfahren, zu oft hat auch das letzte Quäntchen Spielglück gefehlt“, bedauerte Vogt.

Eine Frage der Finanzen

Mit einer Mannschaft (samt zwei Trainern), die laut Teilen der Fans versagte, wie sie bekundeten. „Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen“, gestand VfR-Torwart Daniel Bernhardt selbstkritisch ein – und vielleicht dann doch nicht der einzige sein wird der aus dem aktuellen für die Regionalliga vertragslosen Absteigerkader bleiben wird. Auch wenn das besagte Teile der Fans nach dem 2:4 gegen Uerdingen skandierten. „Es sind so viele Spieler auf dem Markt“, merkte VfR-Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Mangold schon direkt nach dem Abstieg an, so gesehen habe der Verein „keine Panik“, auch „keine Hektik“. Welche Rolle der VfR zukünftig spielen wird, steht und fällt nicht nur mit den handelnden Personen, sondern auch mit den Finanzen – damit ist man wieder bei Finanzfachmann Hadek. Alleine rund eine Million Euro werden dem Verein aus Fernsehgelder und Ligasponsoring fehlen, die es in der 3. Liga gab.

Eine Szene aus dem verhängnisvollen Uerdingen-Spiel: VfR-Torwart Daniel Bernhardt am Ball. (Foto: Peter Schlipf)

Sponsoren spielen die wichtigste Rolle

Die wichtigste Rolle der VfR-Finanzen spielen die Sponsoren. 80 Prozent des bisherigen 5,5 Millionen Etats kamen von ihnen, anders als andere Vereinen hängt der Klub nicht zu sehr von Zuschauereinnahmen (bisheriger Durchschnitt 3640) ab – und die werden in der 4. Liga wohl ohnehin geringer sein. „Deswegen ist es unsere wichtigste Aufgabe mit den Partnern zu sprechen, versuchen maximal viele von der Regionalliga zu überzeugen. Wir haben auch viele Partner die emotional verbunden sind, regional verbunden sind, die nicht nur auf eine Werbewirksamkeit aus sind oder möglichst viel zu verkaufen, sondern mit einem gewissen Enthusiasmus dabei sind. Und da ist es jetzt einfach das Ziel, möglichst viele mitzunehmen auch“, erklärt Hadek. Insofern habe der Verein „die Hebel in der Hand“.

Olschewski will den Verein als Fan und Sponsor weiter unterstützen. Die Aufgaben von Olschewski werden ab sofort von Aufsichtsrat und Präsidium übernommen. Und an Aufgaben mangelt es nicht.