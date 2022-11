Der TSV reist zum Topspiel nach Fellbach

Der TSV Essingen ist an diesem Samstag zu Gast beim SV Fellbach. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.

Die aktuelle Essinger Siegesserie ist beeindruckend. 15 Punkte aus fünf Spielen lautet die perfekte Bilanz im Oktober für die Mannschaft von Trainer Simon Köpf. Der Lohn ist Tabellenplatz zwei, punktgleich mit dem Tabellenführer 1. FC Normannia Gmünd. „Das Selbstvertrauen in der Mannschaft ist aktuell riesengroß, allerdings wissen wir, dass viel Arbeit dahinter steckt und kein Sieg in dieser Liga ein Selbstläufer ist“, schätzt Simon Köpf die aktuelle Lage in seiner Mannschaft ein. In der Tat mussten die Essinger auch im perfekten Oktober Rückstände hinnehmen, kamen jedoch immer in eindrucksvoller Manier zurück.

Den SV Fellbach, aktuell auf Platz fünf, mit nur drei Punkten Rückstand auf das Spitzenduo, zählt Köpf zu den absoluten Topmannschaften der Liga. Sie seien spielerisch sehr stark und individuell top besetzt, so die Einschätzung des Essinger Trainers. Das Fellbacher Mittelfeld hob Köpf dabei besonders hervor: „Mit Niklas Pollex und Leon Braun haben sie da zwei absolute Granaten im Mittelfeld, von denen auch eine Menge Torgefahr ausgeht.“ Auch Charalambos Parharidis sei ein ausgezeichneter Innenverteidiger, einer der besten der Liga.

Den Fellbacher Trainer Mario Marinic kennt Köpf noch bestens aus seiner Stuttgarter Zeit. „Mario war ein häufiger Gast bei uns in der WG. Er ist ein super Typ und macht in Fellbach, wie auch schon zuvor in Backnang einen überragenden Job“, findet Köpf lobende Worte für seinen Kollegen. Ungeachtet der Fellbacher Qualität will Köpf von seiner Mannschaft sehen, dass sie ihr eigenes Spiel durchzieht und den Fokus bei sich behält. „Es gibt immer Anpassungen, auf jeden Gegner. Wichtig aber wird sein, dass wir bei uns bleiben und unser Spiel durchdrücken“, stimmt Trainer Simon Köpf seine Mannschaft auf das Topspiel ein.

Verzichten muss Essingens Trainer dabei weiterhin auf die langzeitverletzten Tim Ruth, Janik Wiedmann und Atmir Krasniqi. Felix Nierichlo und Blend Etemi werden beide aufgrund muskulärer Probleme ebenfalls ausfallen.