Der TSV Ellwangen verliert das letzte Spiel des Jahres

Die Regionalliga-Volleyballer des TSV Ellwangen haben beim USC Konstanz mit 1:3 verloren.

Gemeinsam mit 40 Fans fuhr die Ellwanger Volleyball Herren Mannschaft nach Konstanz. Nach einer 3,5-stündigen Busfahrt erreichte man den Zielort.Während die Fans die weihnachtliche Atmosphäre am Bodensee genossen, bereitete sich die Mannschaft um Trainer Martin Pfitzer auf das anstehende Match gegen den Tabellennachbarn Konstanz vor.

Motiviert startete die Mannschaft in das letzte Spiel vor der Winterpause. Denn die Ellwanger wussten, dass die Heimmannschaft bisher noch keinen Sieg in der Schänzle Halle verbuchen konnte. Weshalb die wichtigen drei Zähler gegen den punktgleichen Konkurrenten in greifbarer Nähe waren. Die Konstanzer Mannschaft startete allerdings besser ins Spiel und konnten sich daher schon früh eine Führung von 6:2 erspielen. Den gesamten Satz konnte der TSV diesen Rückstand nicht mehr ausgleichen und verlor daher mit 18:25. Deutlich souveräner startete man in den zweiten Satz. Bereits zu Mitte dieses wurde ein Abstand von sechs Punkten erspielt. Den Satz Nummer zwei gaben die Ellwanger Herren durch eine hervorragende Leistung nicht mehr her und glichen zum 1:1 aus. Die Durchsetzungsstärke aus dem vorhergehenden Satz konnte allerdings nicht mit in den dritten und vierten Satz genommen werden, weshalb das Spiel ein vehementes Ende nahm. Die Partie endete daher leider mit 1:3 gegen den TSV.

Die grandiose Stimmung und die Anfeuerungsrufe der mitgereisten Fans hätte allein schon einen Sieg verdient. Dies wurde auch durch die Konstanzer Mannschaft mit Begeisterung honoriert. „Wir bedanken uns an dieser Stelle für eure Unterstützung und freuen uns bereits jetzt darauf euch nächstes Jahr wieder in der Rundsporthalle oder Auswärts auf der Tribüne zu sehen“, so TSV-Abteilungsleiter Julius Gaugler. Die ersten Spiele im neuen Jahr finden am 7. Januar 2023 in Emmendingen und im heimischen Wohnzimmer am 14. Januar gegen die TG Schwenningen statt.