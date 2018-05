Der Traum vom finalen Derby

Die Aufgaben scheinen lösbar und dennoch sind sie gefährlich. Im Halbfinale des Bezirkspokals an diesem Donnerstag (16 Uhr) kommt es zu zwei Liga-Duellen. Zum einen trifft die wiedererstarkte Reserve der TSG aus Hofherrnweiler auf den A-Ligisten Mutlangen und zum anderen wartet der FV Sontheim/Brenz auf den Bezirksliga-Spitzenreiter SV Waldhausen.

„Natürlich rechnen wir uns was aus“, sagt der Trainer der TSG Hofherrnweiler II Christoph Merz. Kein Wunder, denn schließlich trennen Mutlangen (Platz zehn) und Hofherrnweiler (Tabellenzweiter) in der Liga derzeit 22 Punkte. Außerdem konnte die TSG in dieser - zumindest aus Sicht der Jungs vom Sauerbach - so überraschend starken Saison beide Partien gegen die Mutlanger für sich entscheiden (4:0 und 3:2) und dazu hat die TSG an diesem Donnerstag Heimspiel. „Wir wollen gerne ins Finale und dann am liebsten gegen Waldhausen spielen“, so Merz weiter. Nach einer kleineren Durststrecke hat die Landesliga-Reserve vom Sauerbach zwar die Tabellenführung abgeben müssen aber zuletzt zumindest wieder in die Erfolgsspur gefunden und rechnet sich daher auch in der Kreisliga A I noch etwas aus. „Mit der Meisterschaft dürfte es wohl nichts mehr werden, aber den Relegationsrang, den wollen wir gerne bis zum Ende verteidigen“, sagt Merz. Doch nun wartet erst einmal der Pokal und hier gilt es, den Ligakonkurrenten trotz der Favoritenrolle nicht zu unterschätzen.

„Sie spielen nach vorne einen guten Fußball und sind sehr torgefährlich. Allerdings kassieren sie auch viele Gegentore und genau darin besteht unsere Chance“, sagt Merz. Personell gibt es bei der TSG II noch vier Fragezeichen. Gefährdet sind: Max Melzer, Julian Jaros, Dominik Skalitzki und Andreas Wendler. Doch in der Aalener Weststadt ist man zuversichtlich, dass alle vier Spieler noch rechtzeitig fit werden.

Spitzenspiel in Sontheim

Ein echter Pokalkracher erwartet die Fußballfans ebenfalls an diesem Donnerstag und zwar in Sontheim. Hier trifft im zweiten Halbfinale des Bezirkspokals der Tabellenzweite der Bezirksliga auf den Spitzenreiter SV Waldhausen.

Das letzte Aufeinandertreffen in der Liga hat der Primus bereits mit 0:2 verloren und damit dürfte klar sein, dass es sicherlich den klaren Favoriten in diesem Duell nicht gibt. „Die Sontheimer haben Heimrecht, das ist ein kleiner Vorteil. Aber wir wollen unbedingt ins Endspiel“, sagt Harald Drabek, Spielleiter des SV Waldhausen. Zwar sei das primäre Ziel, die Verteidigung der Spitzenposition in der Bezirksliga, doch den Pokal, denn wolle man schon gerne mitnehmen. Nach dem nun feststehenden 3:0-Derbysieg am grünen Tisch (Ebnat hatte beim 1:0-Sieg einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt, wir berichteten ausführlich) hat Waldhausen nun wieder sechs Punkte Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger und Pokalgegner im Halbfinale am Vatertag. Generell ist Drabek auch nicht überrascht über den starken Schlussspurt der Sontheimer. „Das war auch schon in der vergangenen Saison so“, so Drabek weiter. Das Finale im Bezirkspokal steigt am 31. Mai. Der Spielort steht dabei noch nicht fest.