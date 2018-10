„Der Traum Kalthalle wird Wirklichkeit“

Kurz vor der Dämmerung und bei Flutlicht ist es am Montagabend nun soweit gewesen: Mit einem Spatenstich hat der TSV Dewangen den Bau seiner Kalthalle begonnen. Es ist die allererste Halle dieser Art im gesamten Aalener Stadtgebiet, die Dewanger sind also echte Pioniere. Die neue Halle wird mit einer Spielfläche von 42 mal 25 Metern ein Drittel größer als die Wellandhalle sein und rund 500 000 Euro kosten. Die Stadt gibt einen 40-prozentigen Zuschuss. Genutzt werden soll die neue Sportstätte sowohl im Winter wie im Sommer.Auf dem alten, seit Jahren nicht mehr genutzten Bolzplatz hinter dem Tennisheim wird die erste Kalthalle in der Stadt Aalen entstehen. Für den ersten TSV-Vorsitzenden Thomas Schnell und seinen Verein geht damit ein riesiger Wunsch in Erfüllung: „Der Traum von der Kalthalle wird Wirklichkeit“, jubilierte Schnell. Er blickte zurück auf den Sportentwicklungsplan, in dessen Verlauf man auf das Thema Hallenkapazitäten in Aalen kam – „ein für alle Vereine heikles Thema.“

In den Vereinssitzungen habe sich nach und nach herausgestellt, dass die Halle „keine Utopie“ sei. Alleine wäre der Bau aber nicht leistbar gewesen. „Hier brauchte es für uns die Kooperationspartner SVG Fachsenfeld und Union Wasseralfingen sowie eine tolle Stadt, Sponsoren und viel Vereinsengagement“, betonte der TSV-Vorsitzende. Besonders dankte er der Stadt für den stolzen Zuschuss in Höhe von 40 Prozent und dem Sportkreisvorsitzenden Manfred Pawlita, der beim WLSB erfolgreich für einen weiteren, 20-prozentigen Zuschuss gekämpft hatte.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler hatte den roten Punkt mitgebracht, den er nach dem Spatenstich an den TSC-Chef übergab. Auch der OB erinnerte an den Sportentwicklungsplan, in dem das Thema Kalthallen „groß geschrieben“ und priorisiert werde. Er sei überzeugt, dass die Halle „gut genutzt“ werde. Einer Stadt könne „gar nichts Besseres passieren.“ Rentschler hatte kurz die Zuschüsse, die Spenden, Einnahmen wie die durch die Photovoltaik-Anlage überschlagen und kam augenzwinkernd zu dem Schluss: „Sie bekommen ja noch Geld raus.“

Karin Huber, die Ortsvorsteher Eberhard Stark vertrat, betonte, wie wichtig diese Halle an der Aalener Peripherie, für den TSV, für Dewangen und für andere Sportvereine sei. Pawlita sagte zum Schluss auch angesichts des städtischen Zuschusses der Stadt, Aalen habe den Namen „Sportstadt“ absolut verdient.