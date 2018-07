Fliesenleger, Elektriker und Trockenbauer geben sich auf der Baustelle an der Friedhofstraße gerade die Klinke in die Hand. Auf dem Gelände neben dem Reichstädter Markt entsteht das neue Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde. Im September 2017 wurde Richtfest gefeiert, ein knappes Jahr später, am 16. September dieses Jahres, will man das Gebäude offiziell seiner Bestimmung übergeben.

„Der Termin steht und wird gehalten“, sagt Regina Schlipf, stellvertretende Kirchenpflegerin und Vorort-Kordinatorin des Bauprojektes. Auch Siegfried Dähnert, verantwortlicher Bauleiter der Architekten Klaiber & Oettle, ist optimistisch. Nachdem der Rohbau später fertig war als geplant, musste ein neuer Zeitplan her, erklärt der Bauleiter. Auch könne es immer wieder Überraschungen geben. Man rechne, aber fest damit, dass am 16.September alles fertig sein wird, so Dähnert.

Bis dahin ist noch einiges zu tun: Gerade werden unter anderem die Trockenbauwände geschlossen und abgehängte Decken fertig gestellt. In der Galerie im Eingangsbereich müssen noch große Deckensegel, die für eine gute Akustik sorgen sollen, montiert werden. Die Stoffbahnen sollen verhindern, dass es im Raum zu stark hallt. „Daneben sind die großen Segel natürlich auch ein optisches Highlight“, erklärt der Bauleiter.

Schräge Treppenläufe

Im kleinen Saal sieht man, dass die Fertigbetonteile schräge Fugen haben. Eine besondere Herausforderung, sagt Siegfried Dähnert. Denn das ausführende Bauunternehmen musste die Einzelteile wie ein Puzzle zusammenfügen. „Mit den schrägen Elementen wollten wir Akzente außerhalb der kubischen Form setzen und ein gewisse Dynamik ins Bauwerk bringen, so Dähnert. Schräge Elemente finden sich auch in den Treppenläufen. Da es sich um keine klassische Treppe handelt, gingen Prüfer und Statiker auf Nummer sicher. Auch der Brandschutz müsse das Ganze extra abnehmen, erklärt Dähnert. Eine besondere Herausforderung seien auch die sichtbaren Betonwände, sagt er. „Sichtbeton verzeiht keine Fehler“, erklärt der Experte. Installationen müssten schon im Vorfeld genau geplant werden. Denn wenn die Wände nicht verputzt werden, kann man im Nachhinein fast nichts mehr korrigieren.

In den oberen Stockwerken finden unter anderem die unterschiedlichen Gruppen der Gemeinde ein neues zu Hause. Auf jedem Stockwerk gibt es eine Verteilerküche. Die Möbel sind schon da, in den nächsten Wochen folgen die Küchengeräte sowie Spülbecken und Armaturen.

Im großen Sitzungssaal ist der Boden mit Malervlies abgedeckt. Wenn alles fertig ist, werden in der Mitte des Raumes Tische in O-Form aufgestellt. Es wird eine Projektionsmöglichkeit mit Beamer sowie eine Küchenzeile geben. Vom Saal aus gelangt man auf eine Dachterrasse mit Blick zur Friedrichstraße. Dort werden in den kommenden Wochen noch Fliesen verlegt. Das Dach ist bereits mit Stauden begrünt, die nach ein paar Jahren die komplette Fläche bewuchern sollen.

Im Bereich der Außenanlagen musste man einzelne Arbeiten aufgrund der beengten Parkplatzsituation bei der Baustelle zurück stellen, so Dähnert. Im Außenbereich wird es zum Kocher hin unter anderem einen Spielplatz geben, bei dessen Gestaltung man mit entsprechenden Pflanzen und Kies eine Uferlandschaft imitieren wird.

Bis September müssen die einzelnen Gruppen noch auf andere Räumlichkeiten, wie zum Beispiel das Haus Kastanie ausweichen, sagt Regina Schlipf. Verschiedene Aktivitäten wie der Seniorenkreis oder die Kantorei starteten ohnehin erst wieder im Herbst, so die stellvertretende Kirchenpflegerin.

Prälatin kommt zur Eröffnung

Dekan Ralf Drescher gefällt das neue Gemeindehaus sehr. „Es ist einfach ein gelungenes Bauwerk mit einer tollen Architektur und Farbgebung“, so Drescher. „Ich freue mich auf ein vielfältiges und buntes Gemeindeleben in unserem neuen Haus, wo wir auch neue Gottesdienstformen ausprobieren wollen“, sagt der Dekan.Der erste Gottesdienst im neuen Gemeindehaus wird zur Eröffnung am 16. September stattfinden. Die Festpredigt hält die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von allen Gruppen der evangelischen Gemeinde, die Kirchenmusik machen, wie Drescher ankündigt. Im Anschluss daran werde es Führungen durchs Haus geben. Ein gemütliches Grillen im Garten bildet den Ausklang des Festes.