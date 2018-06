Der Tag, als der Zirkus verboten wurde – das thematisieren die Schüler der Unterkochener Kocherburgschule in einem Musical am Mittwoch, 11. Juli, um 18 Uhr in der Festhalle. Im Stück geht es um Spaß, Artisten, Zauberei und bunte Farben? Das bringt die Ordnung in der Stadt gefährlich durcheinander, meint die Stadtverwaltung und beschließt, den Zirkus Buntelli zu verbieten. Da beschließen die Zirkusleute sich zu wehren. Und sie bekommen Hilfe aus der ganzen Stadt.