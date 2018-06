Der Tabellenführer mit neuem Elan

„Der Platz an der Sonne im Herbst ist wunderbar! Hoffentlich können wir uns noch lange sonnen“ mit diesem spaßigen Einwurf umschrieb ein Spieler die derzeitige Gemütslage der TSGV-Mannschaft. Nach fünf Spieltagen ist der TSGV Waldstetten noch immer Tabellenführer in der Landesliga. So gut standen die TSGVler noch nie da. Die Erfolge waren keine Eintagsfliege. Die Männer von Trainer Mirko Doll konnten stets überzeugen.

Einen kleinen Dämpfer erhielten die Waldstetter indes beim Lokal-Derby zuhause gegen den FC Germania Bargau. Die bisher punktlosen Gäste aus Bargau erkämpften sich mit einem Bollwerk einen Teilerfolg. Wenn ein Team sehr stark in der Defensive agiert, tut sich die Waldstetter Offensive schwerer. Nun fordert der Stuttgarter-Club TSV Weilimdorf den TSGV. Zuhause werden die Stuttgarter wohl kaum einem Abwehr-Bollwerk frönen. Ihre Stärken sind auch eher das offensive Spiel. Zwei Siege konnten bisher gegen Köngen und Ebersbach eingefahren werden, wodurch ein solider Platz im Mittelfeld der Tabelle eingenommen werden konnte. Allerdings war die Defensive der Stuttgarter auch gegen Bad Boll beim 1:4 und in Blaustein mit 1:5 sehr löchrig. Dies lag aber nicht am jungen TSV-Keeper Dominik Ferdek. Im Gegenteil, er war in diesen Begegnungen einer der besten Stuttgarter. Der Spielleiter des TSV, Michael Bachmann, ist gleichwohl davon überzeugt, dass der TSV gegen die Gäste punkten wird. TSV-Coach Manfred Porubek ist jedenfalls auch zuversichtlich, zumal gegen Blaustein zumeist Fehler in der Vorwärtsbewegung zu einer erheblichen Fehlerflut geführt hatten und an diesem Lapsus hat er mit seinen Mannen nun genügend gearbeitet. Dies ist besonders gegen den TSGV auch dringend geraten, denn das schnelle Umschalten von der Defensive in Offensiv-Attacken war bisher eine besondere Stärke des TSGV.

Optimistisch nach Stuttgart

Die Waldstetter sind guter Dinge, im Stuttgarter Nordwesten zu punkten. Doll kann aus dem Vollen schöpfen und hat die Qual der Wahl im Aufstellen der Starformation. Vor allem will man wieder den Elan der ersten vier Spiele wiederholen und sich offensiv gute Chancen erarbeiten, ohne die ohnehin gute Defensivarbeit zu vernachlässigen, wie die bisherigen drei Gegentreffer zu Genüge beweisen. Die Zuschauer dürfen jedenfalls in Weilimdorf am Sonntag um 15 Uhr ein interessantes Landesliga-Spiel erwarten. (hjm)