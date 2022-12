Der SV Waldhausen möchte im letzten Spiel des Jahres punkten

Im letzten Spiel des Jahres empfängt der SV Waldhausen den 1. FC Frickenhausen. Anpfiff im Kampa-Sportpark ist um 14 Uhr.

Trotz einer über weite Strecken soliden Leistung verlor der SVW am vergangenen Spieltag am Ende doch deutlich gegen Türk Spor Neu-Ulm (1:5). Zum Jahresabschluss strebt die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer einen Sieg an. Wie das geht, konnten die Schwarz-Gelben im Hinspiel zeigen. Durch die Tore von Herkommer, Schiele und Mayer gewann man hochverdient mit 3:0. Obwohl der SVW in den vergangenen Spielen oftmals eine ordentliche Leistung ablieferte, fielen die Ergebnisse nicht zu Gunsten der Schwarz-Gelben aus.Nach nun 18 Spieltagen befindet sich der 1. FC Frickenhausen mit zwölf Punkten im Tabellenkeller und kämpft gegen den Abstieg. Ein Grund dafür ist vermutlich der größere Kaderumbruch, der im Sommer vollzogen wurde. Trotz diesen Vorzeichen ist man im Lager des SVW gewarnt, denn bislang konnte man nur ein Mal gegen das Team von Neu-Trainer Jochen Uhl gewinnen. Auch Ergebnisse wie der 4:0-Erfolg von Frickenhausen gegen Türk Spor Neu-Ulm zeigen, dass die Mannschaft individuelle Klasse besitzt und dazu in der Lage ist, jeden Gegner zu schlagen.