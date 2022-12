Der SV Waldhausen erzielt zum Jahresabschluss fünf Treffer

Der SV Waldhausen hat das letzte Spiel des Jahres mit 5:2 gegen den 1. FC Frickenhausen gewonnen. Dadurch überwintert das Team von Trainer Jens Rohsgoderer mit 34 Punkten im oberen Tabellendrittel.

Nach nur wenigen Minuten zappelte das Leder bereits im Netz, doch Kevin Mayer stand bei seinem Kopfball scheinbar denkbar knapp im Abseits, sodass der Treffer nicht zählte. Unbeeindruckt davon spielte der SVW weiter mutig nach vorne und wurde dafür in der sechsten Spielminute belohnt. Leon Weber eroberte den Ball am gegnerischen Sechzehner, zog direkt ab und der gegnerische Torhüter konnte den Ball nur zur Seite klatschen lassen, sodass Luca Uhl zum 1:0 abstaubte. Der SVW ließ nicht locker und legte nur drei Minuten später direkt nach. Ein von Philipp Schiele getretener Freistoß aus dem Halbfeld fand Leon Weber, der mit einem schönen Kopfball auf 2:0 für den SVW stellte (9.). Nur wenige Minuten später profitierte der SVW von einem Abspielfehler der Frickenhausener Defensive. Erneut war es Luca Uhl, der mit einem Flachschuss aus rund 16 Metern zum 3:0 für den SVW traf (13.). Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte der SVW noch weitere gute Möglichkeit das Ergebnis auszubauen, vergab jedoch in den entscheidenden Momenten. So stand es zur Pause 3:0.

Direkt nach der Halbzeitpause hatte Kevin Mayer das 4:0 auf dem Fuß. Nach einem schönen Diagonalball von Patrick Bühler legte Timo Kamm mit dem ersten Kontakt quer auf Kevin Mayer, der jedoch zu lange mit seinem Abschluss zögerte, sodass die Frickenhausener klären konnten. In der 63. Minute erzielte Frickenhausen mit seiner ersten Torchance der Partie den 1:3-Anschlusstreffer. Pirracchio wurde links am Sechzehner freigespielt und schlenzte den Ball unhaltbar für Torhüter Dennis Wille ins lange Eck. Der SVW ließ sich davon jedoch nicht beirren und stellte in der 73. Minute den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Nach einer Balleroberung in der Vorwärtsbewegung der Frickenhauser kam Michael Schiele an den Ball, sein Pass in den Sechzehner fand Luca Uhl, der alleinstehend vor dem gegnerischen Torhüter zum 4:1 einschob und dadurch einen Dreierpack schnürte. Kurz vor Schluss erzielte der eingewechselte Parrinello das 2:4 für Frickenhausen. Nach einem Einwurf von der rechten Seite konnte ein Frickenhausener ablegen, sodass Parrinello in der Mitte nur noch einschieben musste. Der SV Waldhausen hatte wiederum die richtige Antwort parat und erzielte in der 88. Minute das 5:2. Ein Steckpass vom eingewechselten Vedat Yel fand Jeffrey Janik, welcher zum 5:2 Endstand einschob.

Über die gesamte Spielzeit waren die Schwarz-Gelben die spielbestimmende Mannschaft, erspielten sich viele Torchancen und ließen nur wenige gegen sich zu, weshalb der Sieg am Ende hochverdient war. Mit diesem Ergebnis beendet der SV Waldhausen seine Sieglosserie und verabschiedet sich mit einem positiven Gefühl in die Winterpause.