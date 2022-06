Der Stoff, aus dem Träume sind: Aalener gründet eigenes Modelabel

Als die Designerin Sabi Schae noch in Aalen studiert hat, kannte sie ihren zukünftigen Freund und Geschäftspartner Koray Garbi noch nicht. Erst später kreuzte sich ihr Weg mit dem des 24-jährigen Aaleners, der eigentlich schon immer Fußballer werden wollte. Jetzt reist er als Model um die Welt. Zusammen haben sie das Modelabel „Ruesgar“ gegründet.

„Es ist schon überwältigend, dass wir jetzt Unternehmer sind“, gibt Schae zu. Seit zwei Jahren arbeitet das Paar nun an dem Modelabel, und die erste Kollektion soll noch in diesem Monat veröffentlicht werden. Sie umfasst Unisex-Kleidung, die nicht nur im Alltag getragen werden kann, sondern auch für Events geeignet sei. „Wir haben viel mit dunklem Denim und auffallender Bestickung gearbeitet“, erklärt Garbi. Farben wie Rot, Grün und Violett ziehen sich als Akzente durch die Kollektion. Schae skizzierte die Entwürfe für „Ruesgar“. Die 25-Jährige merkt aber auch schnell an, dass das Paar eigentlich an allem zusammenarbeite – sie seien ein gut eingespieltes Team, was sich auch im Gespräch bemerkbar macht.

Erstaunlich, dass sich dieses Team nicht schon während Schaes Zeit in Aalen über den Weg gelaufen ist. Schae, die im oberschwäbischen Weingarten bei Ravensburg geboren wurde und ihren Eltern zuliebe an der Aalener Hochschule Internationale Betriebswirtschaft studierte, lernte den in Aalen geborenen Garbi erst später durch einen gemeinsamen Freund kennen, nachdem sie die Kleinstadt bereits verlassen hatte. Als sie ihrem großen Traum folgte und in Düsseldorf Modedesign studierte, suchte sie ein Model für ein Editorial. „Unser Freund meinte, dass er jemanden kenne, falls ich mal ein Model brauchen würde. So lernte ich Koray dann kennen“, erzählt Schae.

Obwohl die Modebranche nicht seine erste Wahl war, fühlt sich Garbi als Model offensichtlich wohl. „Es öffnen sich immer wieder neue Wege im Leben, für die man dankbar sein sollte“, so der 24-Jährige. Wie so viele junge Männer wollte er schon seit seiner Kindheit Fußballer werden. Mit 19 Jahren unterschrieb er sogar einen Profivertrag beim türkischen Verein Ofspor in Trabzon. Bis zu einer Verletzung am Schienbein spielte er dort im zentralen Mittelfeld. Nachdem der 24-Jährige als Model entdeckt wurde, entschied er sich für einen neuen Lebensweg. Derzeit ist er bei Modelagenturen in Deutschland und Italien unter Vertrag. Durch seinen neuen Beruf arbeitete er in Istanbul, Mailand, London und Paris. „Insbesondere durch das Modeln und Sabi habe ich gemerkt, dass mich Mode ebenso erfüllt“, erzählt Garbi.

Im Gegensatz zu Garbi war es schon immer Schaes Traum, in der Modebranche erfolgreich zu sein. „Für meine Eltern war Mode nichts Greifbares“, erklärt die 25-Jährige. Doch sie hielt daran fest, realisiert ihn nun gemeinsam mit ihrem Freund.

Hinter der Kollektion stecke viel Arbeit. Neben dem Aufbau des Online-Shops, der Planung und Durchführung der Werbekampagne und dem Entwerfen der Designs mussten zudem unternehmerische Entscheidungen getroffen werden.

Wie die des Produktionsstandorts. Die Kollektion entsteht in der Türkei. Kein Zufall, denn dort hat Garbi seine Wurzeln. Doch was kostet die Mode der Jungunternehmer? Aufgrund von Handarbeit sowie der Qualität des Materials bewege sich das Modelabel preislich daher eher im Luxussegment, sagen sie.

Auch, wenn die erste Kollektion noch „sehr klein“ sei, wie die Modedesignerin bescheiden sagt, hat das Paar große Pläne für die Zukunft. Ein Atelier in Italien, auf der Fashion-Week präsent zu sein und mit den ganz Großen Institutionen zusammenzuarbeiten – das peilen Garbi und Schae an. „Auch wenn das alles bisher noch ziemlich weit entfernt ist, sind wir sicher, dass wir diese Ziele zusammen erreichen werden.“

Auf die Frage, ob sie mit ihrem Modelabel nicht ein großes Risiko eingehen würden, antwortet das Paar entschlossen: „Wir wissen, dass es nicht einfach werden wird, aber wir werden immer hart arbeiten.“ Der Weg sei das Ziel. Das haben mittlerweile auch die Eltern von Schae erkannt, stehen zu 100 Prozent hinter der Tochter. „Sie haben sich schon Teile aus der Kollektion reserviert“, erzählt die 25-Jährige mit einem großen Lächeln im Gesicht.

Finanzielle Untersützung ihrer Familien lehnte das Paar allerdings ab. „Wir wollten das alles selbst durchziehen“, so Garbi. Das Unternehmen hätten die beiden durch Erspartes aufgebaut, doch in Zukunft denken sie daran, Investoren mit ins Boot zu holen.

Auch, wenn die internationalen Kreise das Ziel des Paares sind, ist Garbi hoffnungsvoll, dass „Ruesgar“ auch in Aalen fruchten könnte. „Immer mehr junge Menschen interessieren sich für Mode und auch in Aalen gibt es so viele Jungs und Mädels, die sich unglaublich gut kleiden“, sagt der 24-Jährige, der das Theodor-Heuss-Gymnasium besuchte.

Ein besonderer Dank gelte auch dem Theater der Stadt Aalen, das den Kulturbahnhof für den Dreh der Werbekampagne bereitstellte. „Wir sind sehr dankbar, dass wir in so einer tollen Location in Aalen filmen durften“, so Garbi.

Obwohl der Aalener schon in vielen Ländern gearbeitet und gelebt hat, sei die Kleinstadt für ihn immer noch der schönste Rückzugsort. Zusammen mit Schae möchte er auch hier junge Menschen inspirieren. „Vielleicht bekommt ja durch uns jemand den Mut, auch seine Träume zu verwirklichen “, so Garbi.