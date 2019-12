Der Stern von Bethlehem: Unheilsbote oder göttliches Zeichen?

Wie sich der Stern von Bethlehem im Lauf der Jahrhunderte vom Unheils- zum Heilszeichen verwandelte, darüber hat der frühere Dekan Erich Haller beim Geschichtsverein Aalen referiert. Dessen Vorsitzender Konrad Theiss begrüßte zahlreiche Mitglieder zur Weihnachtsfeier im Sängerheim Hofherrnweiler.

Dekan Hallers Ausgangspunkt war der „Herrnhuter Stern“, ein beliebter Weihnachtsschmuck in vielen evangelischen Familien. Die Glaubensflüchtlinge der Herrnhuter Brüdergemeinde gründeten im 18.Jahrhundet in der Lausitz eine regelrechte Sternfabrik und beliefern seither die Liebhaber des bekannten Faltsterns in aller Welt.

Von da aus ging Haller in die Antike zurück und berichtete von den „Magoi“, den Weisen aus dem Morgenland, wie sie bei Matthäus im zweiten Kapitel geschildert werden. Hinter ihnen verbergen sich Sterndeuter aus dem Osten, wohl aus dem Raum Babylon, wo schon sehr früh Astronomie betrieben und nach auffälligen kosmischen Phänomenen gesucht wurde, die vorrangig als Unheilszeichen gedeutet worden seien.

Zu den Zeiten von König Herodes dem Großen trafen die Weisen, wohl Gelehrte ihrer Zeit, in Judäa ein und suchten nach dem „Königskind“. Auf die verschiedenen Thesen zum Zeitpunkt von Jesu Geburt eingehend, sprach sich Haller für die Jahre 4 oder 6 aus. Er hielt das Jahr 4 vor unserer Zeitrechnung, das Todesjahr des Herodes, für wahrscheinlicher, weil in den neutestamentlichen Geburtsberichten Jesu König mehrfach Herodes genannt werde.

Kometen galten als Unheilsboten

Zwischen den Jahren 9 und 6 vor unserer Zeitrechnung seien die bekannten astronomischen Ereignisse des Halleyschen Kometen und der Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn aufgetreten, die in unserer Zeit als Erklärungsversuche herangezogen wurden. „Im Gegensatz zu den Unheilsdeutungen sprechen die Zeugnisse der Bibel beim Stern von Bethlehem als einem Zeichen des Heiles und der göttlichen Begleitung“, erklärte Haller. Deshalb strahle das Kind in der Krippe in göttlichem Glanz.

Dem Königskind habe man nur die besten Geschenke der damaligen Zeit zugedacht, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Von diesen drei Gaben vermehrte man die ursprünglich zwei Weisen auf drei. „Von der damals bekannten Zahl der Kontinente ausgehend mußte dann eine schwarz sein“, vermutete der Referent. Auf die Geschichte der späteren Reliquienverehrung der heiligen drei Könige in Köln wollte er nicht eingehen.

Weihnachtsfreude strahlte auch ins Sängerheim aus, als das Bläserquartett von Alfred Sutter zum gemeinsamen Singen einlud. Konrad Theiss gab einen ausführlichen Rückblick über die vielen gut besuchten Veranstaltungen des Geschichtsvereins.