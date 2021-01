Der Steg überlebt die Haushaltsdebatte

Einen ganzen Tag lang hat der Aalener Gemeinderat am Donnerstag in seiner ersten Videositzung im Plenum überhaupt den Haushaltsplan der Stadt für 2021 und die Finanzplanung bis 2024 beraten und am Ende auch verabschiedet. Im Mittelpunkt standen dabei die noch strittigen oder nicht entschiedenen Haushaltsanträge der Fraktionen. Bei einem Großteil von ihnen war bereits im Vorfeld im Ältestenrat Einvernehmen über den weiteren Umgang damit erzielt worden. Der geplante Stadtoval-Steg über das Bahnhofsgelände überstand bei den Beratungen den vermutlich letzten Versuch, ihn komplett zu kippen.

Entsprechende Anträge hatten im vergangenen Herbst die Grünen und die FDI um Norbert Rehm in ihren Haushaltsreden gestellt. Die Grünen zudem mit der Forderung, die für den Steg vorgesehenen Mittel stattdessen für den sozialen Wohnungsbau in Aalen zu verwenden. Grünen-Fraktionschef Michael Fleischer bezweifelte, ob die Stadt angesichts der allgemeinen Finanzlage überhaupt die erhofften 60 Prozent Zuschuss vom Land für das Stadtoval und damit auch den Steg erhalten werde. Den Eigenanteil der Stadt dafür bezifferte er auf zwischen 2,4 Millionen im günstigsten und sechs bis acht Millionen Euro im schlimmsten Fall. Dem sozialen Wohnungsbau hingegen würden schon die 2,4 Millionen helfen, „das wäre bitter nötig“, so Fleischer. Den Steg selbst hielt er zwar für ein architektonisches Highlight, an dieser Stelle angesichts zweier naher Unterführungen aber für völlig unnötig.

Den Steg zu realisieren, wäre in der momentanen Situation völlig verantwortungslos, meinte Norbert Rehm (FDI) und warf OB Thilo Rentschler vor, dem Gemeinderat und der Bevölkerung nicht die Wahrheit gesagt und wichtige Vorgänge verschwiegen zu haben. Worauf ihm der OB für den Fall der Wiederholung des Lügenvorwurfs einen Ordnungsruf androhte. Rehm bezog sich dabei auf einen Spruch der zuständigen Vergabekammer, nachdem die Stadt ein bereits laufendes Ausschreibungsverfahren für den Steg wieder aufgehoben hatte. Das habe die Kammer, so Rehm, für rechtswidrig erklärt, was Rentschler aber nie öffentlich erläutert habe.

Rentschler appellierte an den Gemeinderat, bei seiner bisherigen Befürwortung des Stegs und auch bei der des Vorgängergremiums zu bleiben. Die Grünen seien schon immer gegen den Steg gewesen, dies sei nun ein neuerlicher Versuch, ihn zu kippen. Im Übrigen, so der OB, sei der soziale Wohnungsbau ein vergiftetes Geschenk der Grünen. Wer dem auf den Leim gehe, sei selber schuld. Denn die Grünen wüssten genau, dass ohne die Mittel vom Land im sozialen Wohnungsbau gar nichts gehe. „Was wir als Stadt dazu geben können, ist nur der kleine Schnaps oben drauf“, so Rentschler. Der den Eigenanteil der Stadt für den Steg auf drei bis 3,5 Millionen Euro bezifferte und auf jüngste Zusagen vom Land für die Stadtoval-Förderung verwies. „Wir warten jeden Tag auf den Bescheid“, so der OB.

Rehm warf er vor, eine Märchenstunde abzuhalten. Die Stadt habe die Ausschreibung deshalb aufgehoben, weil nur ein einziges Bieterkonsortium ein Angebot zu einem horrenden Preis abgegeben habe. Die Vergabekammer habe dabei lediglich bemängelt, dass die Ausschreibung nicht europaweit erfolgt sei. „Wir sind felsenfest überzeugt von dieser umweltfreundlichen und barrierefreien Verbindung, eine Streichung wäre fatal“, appellierte Rentschler noch einmal an den Rat.

Von dessen großer Mehrheit er deutlich Schützenhilfe erhielt. Der Steg sei der Schlussstein für das Stadtoval, „den wir zu leisten habe“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Wagenblast. Und statt ihn kippen zu wollen, müssten die Grünen bei einer grün geführten Landesregierung doch alle Hebel in Bewegung setzen, dass die Zuschüsse auch fließen. Wer den Steg infrage stelle, habe die Struktur der Stadt mit ihrer Trennung durch die Bahnlinie nicht begriffen, sagte SPD-Fraktionschef Hermann Schludi. Einen solchen gelungenen Ansatz, diese Trennung zu überwinden, kaputt zu machen, das wäre „der helle Wahnsinn“, so Schludi.

Freie Wähler und AfD sprachen sich ebenfalls für den Steg aus, die Linke werde nicht auf die Leimspur der Grünen gehen, sagte Stadtrat Roland Hamm. Claus Albrecht (Freie Wähler) warf den Grünen vor, mit einer Weltuntergangsstimmung jetzt Dinge durchsetzen zu wollen, die sie schon 2018 nicht geschafft hätten. Das wäre wahrlich ein Schildbürgerstreich. Am Ende gab es in einzelnen Abstimmungen über den Antrag der Grünen und über den der FDI jeweils gleichermaßen 30 Nein-Stimmen bei 16 Befürwortern. Damit war der Steg sozusagen gerettet.

Über die weitere Haushaltsdebatte werden wir noch berichten.