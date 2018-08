Hinterher, als die meisten Spieler noch ihre Trikots trugen, war Gerrit Wegkamp schon im Trainingsanzug unterwegs. Er sah die zweiten Halbzeit nach seiner Auswechslung schon von draußen und hatte nach dem Abpfiff am Samstag nicht nur dieses eine Spiel gegen 1860 München im Blick.

Das lief für den VfR Aalen um seinen Stürmer nicht gut. Wie der Saisonstart insgesamt – rein von den Zahlen her. „Der Start ist uns nicht gelungen“, konstatierte Wegkamp nach dem 1:4 gegen die Löwen, das bedeutet, dass die Aalener nach ihren fünf Spielen bei vier Punkten verharren. Sein Kollege Daniel Bernhardt merkte an: „Vier Punkte aus fünf Spielen sind ganz klar zu wenig.“ Auch zu wenig Punkte für den Aufwand den der VfR betreibt. Das sieht auch Trainer Argirios Giannikis. „Wir sind nicht zufrieden mit der Punkte-Ausbeute“, so sein Fazit nach fünf Spieltagen.

Einsichtige Kollegen

„Dass wir Fußball spielen können, haben wir gezeigt“, blickte Wegkamp auf die bisherigen Spiele zurück, doch das reicht nicht. Auch „Einsatz, Leidenschaft, der Wille gewinnen zu wollen“ müsse vorhanden sein. „Wir haben uns als gesamtes Team den Schneid abkaufen lassen“, sagte der Angreifer zur jüngsten Niederlage gegen die Münchner. Dazu passend die Anmerkung von Mittelfeldmann Patrick Funk: „Mannschaftliche Geschlossenheit ist das A und O.“ Und mit dem Satz „jeder muss sich an die eigene Nase fassen“, resümierten Wegkamp und Funk wortgleich.

Danach muss es aber weiter gehen mit der Punktejagd. „Wir müssen weiterarbeiten“, merkte Giannikis an, was nun zu tun ist. Was in den Spielen passieren muss für den Tabellen-18. (immerhin vor einem Traditionsverein wie Eintracht Braunschweig, der seinen Start richtig verpatzte), ist klar: „Wir müssen Punkte holen.“ Sagt Bernhardt. Am besten schon im Ländle-Derby am 3. September bei der SG Sonnenhof Großaspach, dem ersten Montagsspiel für den VfR in der 3. Liga.