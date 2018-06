Der Start in die Tennis-Karriere

Vergangenen Freitag haben die Grundschüler der 1. Klasse der Schule am Ipf bei herrlichem Wetter eine abwechslungsreiche und interessante Sportstunde auf dem Tennisplatz beim Tennisclub (TC) Bopfingen erlebt. Der Tennisverein aus Bopfingen organisierte unter der Leitung von Kristin Bühler mit sechs aktiv spielenden OAG-Schüler des TC eine Schnupperstunde im Tennis.

Die Kinder konnten an sechs Stationen viel über Tennis erfahren, ausprobieren und üben. Außerdem gab es jede Menge Übungen für die Motorik, Koordination und Konzentration.

Der Spaß stand an erster Stelle und sowohl Trainer wie auch Kinder haben an diesem Vormittag viel dazu gelernt und erlebt. Alle Kinder, die Lust und Spaß am Tennis gefunden haben, können auch weiterhin freitags von 15 bis 16 Uhr zum kostenlosen „Tennis Schnuppern“ auf die Bopfinger Tennisanlage kommen.