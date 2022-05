„Der Staat und Ich“: Theater stellt die Spielzeit 2022/2023 vor

Nach einer Zeit in der nicht alle Möglichkeiten des Theaters der Stadt Aalen genutzt werden konnten, will das Haus im Kulturbahnhof und im Alten Rathaus endlich wieder ein größeres Publikum begeistern. In den Aufführungen soll vor allem das Verhältnis zum Staat in den Fokus gerückt werden, aber auch die Themen Freundschaft und Verbundenheit werden präsent sein.

Das Highlight bilden die 26. Baden-Württembergische Theatertage, die vom 19. bis 28. Mai 2023 in Aalen gefeiert werden.

„Der Staat und Ich“ - so lautet das Motto der kommenden Spielzeit 2022/2023 des Theaters der Stadt Aalen. „Wir hoffen, in dieser Spielzeit wieder Lust auf Demokratie zu machen“, erklärt Intendant Tonio Kleinknecht. Das Motto streckt sich durch die verschiedenen Stücke, wie durch die britischen Komödie „Außer Kontrolle“ von Ray Cooney, die im Oktober ihre Premiere feiert. Mit Marc-Phillipp Kochendörfer in der Hauptrolle geht es um den Minister Richard Willey, der seinen Anforderungen als Staatsdiener nicht gerecht wird und einen weiteren Regierungsskandal verheimlichen zu versucht.

Der Kindheitsklassiker von Erich Kästner, das von Volker Ludwig mit seiner Adaption „Pünktchen trifft Anton“ ins Hier und Heute geholt wurde, soll ab November vor allem den jungen Publikum ein einzigartiges Theatererlebnis ermöglichen. „Es zeigt, wie unterschiedlich die sozialen Verhältnisse sein können und dass trotzdem tolle Freundschaften entstehen“, erklärt Regisseur Winfried Tobias. Um Freundschaft geht es auch bei „Lahme Ente, Blindes Huhn“ von Ulrich Hub, ein Stück, das insbesondere Kindern zeigen soll, wie man mit Unterschieden umgeht.

Die große Ausnahme des Leitmottos ist das Stück „Oskar und die Dame in Rosa“ von Eric-Emmanuel Schmidt. Es handelt von dem 10-Jährigen Oskar, der aufgrund seiner Leukämie-Erkrankung lange Briefe schreibt, durch die seine Betreuerin Rosa nach seinem Tod Trost und Mut findet. „Auch wenn es sehr traurig klingt, wird das Publikum am Ende sehr getröstet sein“, so Tina Brüggemann, die für die Regie und Dramaturgie des Stücks zuständig ist. Die Premiere findet im November statt.

Für das Stück „Automatenbüffet“, das aus der Zeit des Nationalsozialismus stammt, kommt die Münchnerin Anne Habermehl im Januar nächsten Jahres nach Aalen. Mit der Geschichte um Eva und ihrer Zeit in einem Wirtshaus sollen die Errungenschaften eines Bürgertums wiedergespiegelt werden, die dem aufkeimenden Faschismus zu entgehen versucht. In Zeiten von Corona genießt auch die Dystopie „Corpus Delicti“ von Juli Zeh eine erneute Relevanz. Das Stück, das Abiturthema in Baden-Würrtemberg ist, handelt von einer Gesundheitsdiktatur, die ihre Bürgerinnen und Bürger durch Kontrolle und Überwachung zu bestimmten Lebensweisen zwingt.

In Kooperation mit den Opernfestspielen Heidenheim wird auch im Mai nächsten Jahres einer der bedeutensten Dramen der deutschen Literatur gezeigt werden. „Woyzeck“ von Georg Büchner handelt von dem gleichnamigen Soldaten, der seine Geliebte erstach. Im selben Monat finden zudem die Baden-Württembergische Theatertage statt, die Aalen zur „Theaterstadt“ machen sollen, wie Kleinknecht sagt. Das Programm mit dem Motto „Täglich Kunst“ hat Aufführungen, Musik, Partys und Nachgespräche im Repertoire.