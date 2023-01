Der Sport steht beim VfR (vorerst) wieder im Blickpunkt

Die Pause ist vorbei. An diesem Montag (15 Uhr) bittet Cheftrainer Tobias Cramer die Spieler des VfR Aalen zum ersten Training in 2023. Der Sport kehrt also in turbulenten Zeiten des Fußball-Regionalligisten wieder zurück in den Fokus. Wie lange? Das scheint eine gute Frage zu sein.

Nach Lepore-Aus Jubelstürme im Netz

Das Aus von Geschäftsführer Giuseppe Lepore am vergangenen Freitag sorgte fast schon erwartungsgemäß für regelrechte Jubelstürme im Netz. Worte wie „echter Neuanfang“, „endlich“ und „das Ende von drei Jahren Missmanagement“ machten da etwa die Runde. Die Fans also erst einmal beruhigt. Vorerst. Zahlreiche Baustellen bleiben allerdings – abseits der Insolvenz – offen: Was ist etwa mit Sascha Korb und seinem Flirt mit den Kickers aus Offenbach? Was ist mit einer möglichen Vertragsverlängerung von Tobias Cramer? Wer verhandelt mit den Spielern, deren Verträge zum Saisonende auslaufen? Wer plant überhaupt für die neue Runde? Wie geht es nach überstandener Insolvenz überhaupt weiter? Viele Fragen und bislang gibt es nur wenige Antworten.

Das Sagen hat ohnehin derzeit der Insolvenzverwalter Patrick Wahren

Die Pressemitteilung von vergangenem Freitag lässt hier nur vage Vermutungen zu. Schwer vorstellbar dürfte aber wohl sein, dass das Gremium nebenher nun auch noch die kompletten Aufgaben eines Geschäftsführers und Sportlichen Leiters langfristig übernehmen kann und wird. Ruhe, die wird es also weiter verständlicherweise nicht geben im Aalener Rohrwang. An diesem Montag kehren die zuletzt nach zwei deftigen Niederlagen in 2022 gescholtenen Profis der Aalener zurück auf den Rasen oder vielmehr ins Training. Den Fokus, den hat Trainer Cramer schon weit vor dem Aus von Lepore, und zwar nach Bekanntgabe der Insolvenz, klar auf das Sportliche gerichtet. Das könne man beeinflussen, alles andere müssen andere regeln. Es gilt also Grundlagen zu schaffen, um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest (aktuell Tabellenplatz 16 mit einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer) sportlich zu erreichen und damit dem VfR eine Überlebenschance im Profibereich zu ermöglichen.

Retterkampagne erhält prominente Unterstützung

Dazu beitragen soll weiterhin die Retterkampagne (allefüraalen), die Georg Wesch bekanntlich gemeinsam mit weiteren Studenten aus Stuttgart vor einiger Zeit ins Leben gerufen hat. Und Wesch bleibt hier nicht untätig und hat bereits einige ehemalige Spieler des VfR Aalen dazu bekommen, die Werbetrommel für die Startnext-Kampagne zu rühren. Letztes prominentes Beispiel: Nico Schlotterbeck. Der Verteidiger von Borussia Dortmund und Nationalspieler hat eine Videobotschaft aus dem Trainingslager des Bundesligisten auf die Ostalb geschickt. Zuvor hatten unter anderem die ehemaligen Aalener Leistungsträger Matthias Morys und Leandro Grech bereits ihre Botschaften, die über den Instagram-Kanal des VfR Aalen veröffentlicht wurden, an die Fans und möglichen Retter des VfR gesendet. 5762 Euro sind bislang, laut Homepage, eingegangen. Da ist noch Luft nach oben. Genau wie auf dem Rasen. Daran wollen sie in den kommenden Wochen allerdings arbeiten.