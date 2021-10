Der Sport nimmt wieder Fahrt auf

Bei der Hauptversammlung des Stadtverbands der sporttreibenden Vereine Aalen für die Jahre 2019 und 2020 in der Gaststätte Hirschbachtal hat Oberbürgermeister Frederick Brütting den Ehrenamtlichen in den Vereinen für ihre Arbeit und vor allem für ihr Engagement in der Corona-Pandemie gedankt. Er unterstrich die Notwendigkeit von Sportangeboten insbesondere für Kinder und appellierte, weiterhin die Jugend zu begeistern und die Kinder und Familien, die viele Monate lang nicht am Vereinssport teilnehmen konnten, zurück in die Vereine zu holen.

Stadtverbandsvorsitzender Ulrich Rosssaro sagte, die Corona-Pandemie habe alle Bürgerinnen und Bürger in ihrer Lebensqualität erheblich behindert. Einzelne Körperkontakt-Sportarten wie zum Beispiel das Ringen hätten 20 Monate lang keine Wettkämpfe mehr gehabt. Auch er bedankte sich dafür, dass die Arbeit in den Vereinen während der Einschränkungen irgendwie weiter bewältigt worden seien. Die Aufbauarbeit sei mittlerweile wieder angelaufen. Trotz Corona habe der Stadtverband in den vergangenen zwei Jahren einiges bewirken können in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann und dem Sportamt.

Zum Kombibad sagte Rossaro unter anderem, wünschenswert wäre es gewesen, das Konzept eines reinen Sportbads zu verfolgen und dadurch das Angebot gegenüber den Limesthermen stärker abzugrenzen, aber in jedem Fall werde das neue Bad die Lebensqualität der Bevölkerung erheblich verbessern können.

Der Antrag auf Erhöhung der Sportförderung vom Juni 2019 sei von der Stadt abgelehnt worden. Der Investitionskostenzuschuss für die Vereine für Sportgeräte und Sportanlagen hingegen sei von der Verwaltung im Herbst 2020 wieder aufgenommen worden und im Januar 2021 habe der Gemeinderat einer Erhöhung auf 30 Prozent zugestimmt.

Für die Sportlerehrung sei ein neues Konzept erarbeitet worden, um sie attraktiver zu gestalten. Auch die Ehrungsordnung wurde überarbeitet.

Der Fragebogen zum Sportstättenentwicklungsplan wird derzeit ausgewertet. Weiterhin bestehe in Aalen großer Bedarf an einer Leichtathletikhalle. Manfred Pawlita vom Württembergischen Landessportbund (WLSB) berichtete außerdem, dass die Vereinsbefragung ergeben habe, dass der Trend zu Outdoor-Sportarten anhalte. Ein Mini-Sportabzeichen für Kinder werde neu eingeführt, um sie für den Sport zu begeistern und nach Möglichkeit in die Vereine zurückzuholen.

Unter Sonstiges äußerrte OB Brütting den Wunsch, einen Trimm-Dich-Pfad wieder zu beleben oder neu zu etablieren. Auch die Idee einer beleuchteten Laufstrecke würde er gerne unterstützen.

Günter Höschle wurde nach 17 Jahren als zweiter Vorsitzender verabschiedet und Uwe Mohr als sein Nachfolger begrüßt. Als Beisitzer verabschiedet wurde Gerhard Kralik. Sein Amt übernimmt nun Joachim Schwager.