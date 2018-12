Der Südwesten ist weiß - Schnee und glatte Straßen am dritten Advent

Tief "Oswalde" hat zugeschlagen und Baden-Württemberg eine ordentliche Portion Schnee am dritten Advent beschert. In einigen Regionen im Südwesten ist über Nacht einige Zentimeter Neuschnee dazugekommen. Doch von Westen "droht" bereits eine Warmfront.

Von Niederbayern bis nach Schleswig-Holstein und östlich davon bleibt es heute oft bei #Dauerfrost mit #Temperaturen zwischen -6 und -1 Grad. Weiter im Westen ist es milder und vor allem im Breisgau werden teils bis zu +5 oder +6 Grad erreicht! https://t.co/bN3VbtJk0d /CG— Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 16. Dezember 2018

Winterliche Bilder zum dritten Advent erreichten unsere Redaktion über Facebook aus vielen Gegenden. Neuschnee sorgte unter anderem in Friedrichshafen, Ravensburg oder Bad Saulgau für ein Winterwonderland.

Auf den Straßen in der Region blieb es dagegen ruhig, schwerwiegende Unfälle aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse blieben bislang aus. Im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz hätte man keine Unfallhäufung in den vergangenen Stunden feststellen können, hieß es auf Anfrage. Nicht mehr als üblich hatten die Beamten auch im Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums Ulm zu tun, die Polizei in Aalen registrierte ebenfalls keine schnee- oder glättebedingten, schweren Unfälle. Beim Polizeipräsidium Tuttlingen war am Sonntagmorgen keine Auskunft über etwaige schneefallbedingte Unfälle zu bekommen.

Doch damit ist die Gefahr noch nicht gebannt. Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könne gefrierender Regen bis zum Mittag vor allem im Westen und Süden zu Glatteis führen.

Ab dem Nachmittag bis in die Nacht zum Montag gehen die Meteorologen insbesondere in den höheren Berglagen und im Osten von Baden-Württemberg vereinzelt von glatten Straßen durch gefrierenden Sprühregen oder Nässe aus.

Die neue Woche beginnt mit einem wolkenverhangen Himmel und gebietsweise leichtem Regen bei milden Wintertemperaturen zwischen 1 Grad im Bergland und 6 Grad am Rhein. In den höheren Lagen ist leichter Schneefall möglich.

Am Dienstag wird es neblig im Südwesten. In Baden und im Raum Stuttgart zeigt sich gelegentlich die Sonne, an der Donau bleibt der Hochnebel den ganzen Tag über bestehen. Die Temperaturen bleiben - weitgehend unverändert - bei 2 Grad im Bergland und in Oberschwaben und bei bis zu 7 Grad in der Kurpfalz.

Die Chancen auf weiße Weihnachten schwinden damit immer mehr. Das Portal "wetter.de" geht derzeit von einer Wahrscheinlichkeit auf weiße Weihnachten von 0% aus. Auch die Prognosen des DWD deuten auf eine milde Woche hin.

So häufig gab es seit 1981 an Weihnachten Schnee