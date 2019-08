Der Roboter lässt sich zum Schreiben Zeit

Wie testet man Teamfähigkeit, Erfindergeist und den Umgang mit Zeitdruck? Dazu lassen sich an der Dualen Hochschule Heidenheim die Mitarbeiter des Studiengangs Maschinenbau und die Studiengangsleiter jedes Jahr neue technische Aufgaben einfallen. Dieses Jahr sollten die Studierenden im 6. Semester einen 5-Achs-Knickarm-Roboter entwerfen, konstruieren und bauen, der lesen und schreiben kann. Nebenher sollten sie noch einen Werbefilm produzieren und eine Kostenkalkulation und Bedienungsanleitung erstellen.

In zwölf Wochen entstanden so in fünf Gruppen fünf unterschiedliche Roboter, die Buchstaben erkennen und mit einem Stift nachfahren konnten. Bei den einen brachte der Programmierer dem Roboter über eine Steuerkonsole den vorgegebenen Weg bei, während die anderen Gruppen auf eine automatische Umsetzung zwischen Bilderkennung und Steuerung setzten. Einige Studierende hatten bei der Präsentation ihrer Anlagen leichte technische Schwierigkeiten, doch am Schluss waren fünf funktionierende Roboter zu sehen.

In einem Wettbewerb wurde ermittelt, welcher Roboter am akkuratesten und am schnellsten Buchstaben lesen und schreiben kann. Der schnellste Roboter malte acht Buchstaben in knapp 41 Sekunden, bekam allerdings zehn Strafsekunden, weil er etwas unpräzise geschrieben hatte. Akkurat, aber dafür auch sehr langsam malte ein anderer Roboter die Buchstaben nach. Er brauchte stolze siebeneinhalb Minuten.