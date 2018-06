Der Rötenberg – unbekanntes Gelände

Mit dem theaterpädagogischen Stück „Rötenberger Mischung“ haben das Projekt BIWAQ und das Theater der Stadt Aalen am Sonntagabend gut 60 Zuschauern Einblick in einen ganz besonderen Aalener Stadtteil gewährt. Schon die Begrüßungsreden ließen das Publikum erahnen, dass es sich auf der Anhöhe nordöstlich der Innenstadt um ein ganz besonderes Aalener Quartier handelt.

Start für den Theaterspaziergang durch Charlottenstraße, Hang-, Berg- und Saumweg war am Spielplatz beim Treffpunkt Rötenberg im Herzen des Quartiers. Robert Ihl von der Wohnungsbau, der alle Häuser im Viertel gehören, Farzaneh Fallahian von BIWAQ und Marcella Bolsinger, die Leiterin des Treffpunkts, mussten ihre Stimmen erheben, damit sie überhaupt zu verstehen waren. Denn nebenan auf dem Bolzplatz, da kickten die Rötenberger Jungs, eine Mischung quer durch alle Altersklassen und Nationalitäten.

„Bunt. Charmant. Rötenberg“

Ja, auch das ist der Rötenberg. „Bunt. Charmant. Rötenberg“ hat sich BIWAQ auf die Fahnen geschrieben. Und bunt und charmant, das ist der Rötenberg in der Tat. Mit der „Rötenberger Mischung“ setzt das Theater der Stadt seine Reihe von Bürgertheatern fort, und selten war das Theater so nah am Bürger wie am Sonntagabend. „Kein roter Vorhang, kein gepolsterter Sessel“, versprach Regisseur Winfried Tobias. Die 13 Amateurschauspieler stammen zum Teil vom Rötenberg. Unterstützt wurden sie vom Regieduo Anne Klöcker und Winfried Tobias und vom Saxofonquartett der Musikschule mit Marie Humburger, Judith Rube, Felix Schellmann und Finn Stammler (Leitung: Daniela Müller).

Farblich gekennzeichnet mit Wäscheklammern (wie passend) machten sich die Besucher in zwei Gruppen auf den Weg zu den vier Stationen, die den besonderen Reiz des Rötenberg beleuchteten. Wie tickt er? Was für Menschen wohnen dort?

Auf jeden Fall bodenständige. Gut 90 Prozent der Einwohner, so hat eine Umfrage ergeben, wollen dort bleiben. So rückten die Theatermacher die Begriffe Heimat, Nachbarschaft, Zusammenhalt in den Mittelpunkt. Bei einem pantomimischen Ratespiel gleich an der zweiten Station – die Zuschauer wurden von „Terra XY-Reporterin“ Vivien Claire Bergjann samt Kamerafrau Ruma Siegmund durch „unbekanntes Gelände“ gelotst – wurde klar: Es gibt auf dem Rötenberg Dinge, die haben andere Stadtteile nicht haben. Schließlich standen hier bis in die 70er-Jahre hinein noch Holzbaracken. Einbahnstraßen? Vorhänge? Treppen? Müllproblem? Willkommenskultur? Diese Begriffe waren zu erraten.

„Du bist so wundergrün“

Nach dem Rötenberg-Gedicht („Du bist so wundergrün“) ging’s dann hoch in ein ganz besonderes Haus, ein Abbruchhaus. Hier leben zwei ältere Damen. Die Wohnungsbau hat den beiden versprochen, dass sie solange drin wohnen dürfen, wie sie wollen. Eine leerstehende Wohnung in diesem Haus hatte das Theater hergerichtet. Dort, in bedrückender Enge, trug das Ensemble Texte aus Interviews und Ausschnitte aus dem Stück „Diebe“ von Dea Loher vor – Theater hautnah. „Mein Mann wollte nie woanders hin“, rezitiert Viktoria Pfitzer, „denn hier bekommt man immer Hilfe“ – bei Zahnschmerzen, Trennung oder Schwermut.

Kurzum: Rötenberg-Treffpunkt-Leiterin Marcela Bolsinger war nach dem Applaus so begeistert, dass sie spontan das ganze Ensemble zwangseinbürgerte.

Es spielten mit: Vivien Claire Bergjann, Leni Klöcker, Sieglinde Knecht, Leonhard Lechner, Viktoriya Mogylevska, Inna Musorina, Angela Noller, Viktoria Pfitzer, Doris Schubert, Ruma Siegmund, Clara Vogelsang, Angela Vogelsang und Norbert Winkelmeyer.