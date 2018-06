Sieger Köder hat Pinsel und Zeichenstift für immer aus der Hand gelegt: In den frühen Morgenstunden des Montags ist der weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Malerpfarrer nach längerer schwerer Krankheit im Alter von 90 Jahren in der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen gestorben. Dort hatte er die letzten Wochen seines erfüllten Lebens zugebracht.

Viele haben in diesen Wochen gehofft, dass „SK“, wie er seine Werke stets signiert hat, noch einmal zu Kräften kommen wird, dass er sein letztes Glasbild, an dem er schon seit geraumer Zeit, bereits im Rollstuhl sitzend, gemalt hat, noch vollenden können wird. Und dass es auch künftig noch neue Arbeiten von Sieger Köder geben wird. Wenigstens eine Zeit lang noch. Und es hätten ja nicht mehr so viele sein müssen wie in der Vergangenheit. Am 3. Januar, vor etwas mehr als fünf Wochen, beging „SK“ in der Ellwanger Klinik seinen 90. Geburtstag, durch seine schwere Erkrankung allerdings weitgehend abgeschieden von der Öffentlichkeit. Nun habe sich die Hoffnungen vieler Freunde und Wegbegleiter, vor allem aber die der vielen Freunde seiner Kunst, zerschlagen. Sieger Köder ist dorthin gegangen, wohin er die letzten Tage und Wochen wohl endgültig gewollt habe, wie es am Montag ein Pfarrerkollege formuliert hat: heim zu seinem Gott.

Und darüber sind nicht nur auf der Ostalb, sondern weit darüber hinaus, zahlreiche Menschen sehr traurig. Ist Köder doch etlichen von ihnen als Mensch, ganz vielen von ihnen aber mit seiner Kunst teilweise über Jahrzehnte hinweg zu einem Begleiter durch ihr eigenes Leben geworden. Denn das war ein unverkennbares Markenzeichen Köderscher Kunst: Dass er sich in seinen Werken Gott, der Welt und den Menschen gleichermaßen tief verbunden gefühlt hat. Und wenn er selbst stets auch eisern darauf beharrt hat, dass man Gott nicht malen, so sind es doch allesamt im besten Sinne Bilder von Gott und der Welt, die seinem Pinsel und seinem Zeichenstift entstammten.

Diese Bilder – ob auf Leinwand und Zeichenpapier, als Plastik oder im bunten Glas – haben die Menschen tief angesprochen. Und sie haben Sieger Köder auch – ob er das nun wollte oder nicht – im guten Sinne berühmt gemacht. Alle künstlerischen Spuren aufzuzählen, die er im Laufe seines langen Lebens mit seinem ungeheuren Fleiß auf der Ostalb, in Baden-Württemberg, in Deutschland, Europa und in der Welt hinterlassen hat, würde inzwischen jeden Rahmen sprengen. Bücher und die Bibel mit Bildern von ihm sind inzwischen in fast 70 Sprachen übersetzt. Und so ist er über viele Jahre zum wohl bedeutendsten deutschsprachigen Maler und Gestalter christlicher und biblischer Motive der Gegenwart geworden.

Gewissermaßen zu Kopf gestiegen ist „SK“ dass allerdings nie. Im Gegenteil. Es waren vielmehr seine schwäbische Bodenständigkeit und seine tiefe Erdung, seine geradlinige Art und sein hintersinniger Humor, die ihn die Menschen mögen ließen und welche die Menschen an ihm so sehr schätzten. Eigenschaften eines außergewöhnlichen und heute nicht mehr selbstverständlichen Charakters, die sich letztlich auch in seinen Bilder niedergeschlagen haben. Die Narren, Clowns und Harlekine dort, das sind wir alle. Im Spannungsfeld zwischen Gott und der Welt, zwischen dem Platz vor dem Vorhang und dem hinter den Kulissen. Und als „Prediger in Bildern“, wie Köder oft tituliert wurde, hat er die vielen Bilder in den Texten des Alten und Neuen Testaments geradezu immer gesucht und so zu sichtbaren Bildern des Glaubens, der Menschen und – eben – der Lebensbegleitung gemacht. „Mir geht es nicht darum, mich als Künstler zu verwirklichen, sondern den Menschen mit meinen Bildern den Glauben zu erschließen“, hat Sieger Köder einmal gesagt.

Seinem Wunsch entsprechend, wird der Monsignore, Ehrendoktor der Theologie und Ehrenprofessor des Landes Baden-Württemberg in seinem Heimatort Wasseralfingen beigesetzt werden. Der genaue Termin dafür steht allerdings noch nicht fest.