Der Ostalbkreis hat sehr hohe Zukunftschancen

Der Ostalbkreis ist eine Region mit sehr hohen Zukunftschancen. Dies geht aus dem Zukunftsatlas 2022 hervor, den das Institut Prognos vorgelegt hat. Dem Landkreis Donau-Ries werden hohe Chancen zugesprochen, der Landkreis Heidenheim hat den Erhebungen zufolge leichte Chancen. Der Ostalbkreis ist damit auf Augenhöhe mit den Landkreisen Esslingen, Tübingen und Ludwigsburg im Speckgürtel der Landeshauptstadt und besser als etwa der Landkreis Reutlingen, dem sogar nur ausgeglichene Chancen und Risiken zugeschrieben werden. Vor allem aber: Der Ostalbkreis rangiert beim Teilgebiet Wettbewerb und Innovation bundesweit auf Rang zwölf. Untersucht wurden alle 400 Stadt- und Landkreise in Deutschland.

Im bundesweiten Gesamt-Ranking kommt der Ostalbkreis auf Platz 41, der Landkreis Donau-Ries auf Platz 61 und der Landkreis Heidenheim auf Platz 121. Prognos legt seinen Zukunftsatlas alle drei Jahre vor. Somit zeigt sich, dass die Zukunftschancen von Ostwürttemberg insgesamt seit 2019 weiter gestiegen sind. Im Ranking der seinerzeit noch 402 Stadt- und Landkreise in Deutschland lag der Ostalbkreis nämlich damals auf Platz 69, ihm wurden hohe Zukunftschancen zugeschrieben. Der Landkreis Heidenheim lag mit seinerzeit ebenfalls leichten Zukunftschancen auf Platz 167. Einen Spitzenwert erreichte der Ostalbkreis schon 2019 bei Wettbewerb und Innovation mit Rang 32, der Landkreis Heidenheim erreichte dabei den 100. Platz.

Neben großen Trends wie Digitalisierung, New Work oder Nachhaltigkeit, so schreibt Prognos, stellen Krisen wie die Corona-Pandemie und die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, unter anderem die Energiekrise, die Städte und Regionen vor neue Herausforderungen. Solche Krisen würden auch in Zukunft die Transformationsprozesse beeinflussen. Die Regionen befänden sich in einem starken Standortwettbewerb und würden um Einwohnerinnen und Einwohner, Fachkräfte, Investitionen, Erweiterungen und Ansiedlungen sowie den Ausbau ihrer Infrastruktur werben. Der Vergleich mit anderen Städten und Kreisen spiegele individuelle Stärken und Schwächen. Beim Zukunftsatlas gehe es nicht um kurzfristige Analysen, sondern um eine langfristige Entwicklungsperspektive.

Wie gut die Regionen für die Zukunft aufgestellt sind, werde in Anlehnung an zahlreiche Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung anhand von 29 makro- und sozioökonomischen Indikatoren bewertet, die sich vier großen Themenfeldern zuordnen lassen: Demografie, Arbeitsmarkt, Wettbewerb und Innovation, Wohlstand und soziale Lage. Auch hier gibt es als Unterteilung jeweils ein deutschlandweites Ranking.

Dabei ergibt sich in der Region folgendes Bild: Bei der Demografie liegt der Ostalbkreis auf Rang 160, der Landkreis Donau-Ries auf Rang 69, der Landkreis Heidenheim auf Rang 182. Dabei spielen die Geburtenrate, die Anzahl junger Erwachsener, die Bevölkerungsentwicklung sowie der Wanderungssaldo junger Erwachsener eine Rolle.

Beim Arbeitsmarkt erreicht der Ostalbkreis Platz 129, der Landkreis Donau-Ries 103 und der Landkreis Heidenheim 202. Zugrunde liegen dabei Faktoren wie Arbeitsplatzdichte, Arbeitslosen- und Akademikerquote, digitale Impulsgeber, Schulabbrecherquote, unbesetzte Ausbildungsstellen, Veränderung der Arbeitslosen- und der Akademikerquote.

Bei Wettbewerb und Innovation nimmt der Ostalbkreis Platz zwölf ein und liegt damit beispielsweise vor Ulm (22), Biberach (16) oder dem Bodenseekreis (17). Der Landkreis Donau-Ries erreicht Rang 57, der Landkreis Heidenheim Rang 101. Dabei spielen folgende Faktoren eine Rolle: Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Beschäftigten, Gründungsintensität, Personal für Forschung und Entwicklung (FuE) in der Wirtschaft, Investitionsquote der Industrie, Patentintensität, Beschäftigte in den deutschen Zukunftsbranchen, Unternehmenskompetenz, Infrastrukturindex (Erreichbarkeit Bundesautobahnen, ICE/IC/EC-Halte, Flughafen), Veränderung BIP, Gründungsintensität, Personal Forschung und Entwicklung und Veränderung der Gesamtbeschäftigung

In der Kategorie Wohlstand und soziale Lage kommt der Ostalbkreis auf Platz 129, der Landkreis Donau-Ries auf 41 und der Landkreis Heidenheim auf 81. Dabei geht es um in Bedarfsgemeinschaften lebende Personen, um Kaufkraft, Kriminalitätsrate, kommunale Schuldenlast und Veränderung der in Bedarfsgemeinschaften lebenden Personen.

Im Ranking Stärke (Fertilitätsrate, junge Erwachsene Arbeitsplatzdichte, Arbeitslosen- und Akademikerquote, digitale Impulsgeber, Schulabbrecherquote, unbesetzte Ausbildungsstellen, BIP je Beschäftigten, Gründungsintensität, FuE-Personal in der Wirtschaft, Investitionsquote der Industrie, Patentintensität, Beschäftigte in den deutschen Zukunftsbranchen, Unternehmenskompetenz, Infrastrukturindex) erreicht der Ostalbkreis Platz 26, der Landkreis Donau-Ries Platz 52 und der Landkreis Heidenheim Platz 118. Bei der Dynamik schließlich (Bevölkerungsentwicklung, Wanderungssaldo junger Erwachsener, Veränderung der Arbeitslosen- und der Akademikerquote Veränderung BIP, Gründungsintensität, FuE-Personal und Gesamtbeschäftigung) landet der Ostalbkreis auf Rang 290, der Landkreis Donau-Ries auf 287 der Landkreis Heidenheim auf 188.

Der Zukunftsatlas wird seit 2004 alle drei Jahre erstellt. Die beiden Kreise auf der Ostalb haben sich dabei jeweils unterschiedlich platziert. 2004 noch hatte der Kreis Heidenheim mit Platz 126 den Ostalbkreis überflügelt (Platz 163). Drei Jahre später bot sich ein gänzlich anderes Bild: Der Landkreis Heidenheim verbesserte sich zwar um zehn Ränge auf Platz 166, der Ostalbkreis landete jedoch auf Rang 47. Wiederum drei Jahre später fiel der Ostalbkreis um 40 Plätze auf Rang 87 zurück, blieb jedoch vor dem Kreis Heidenheim, obwohl der mit Platz 92 fast aufschließen konnte. 2013 rückten beide Kreise wieder vor: Der Ostalbkreis auf Rang 73, der Kreis Heidenheim auf Rang 83.