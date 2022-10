Der nächste Heimerfolg für Dorfmerkingen

Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben mit 3:1 gegen den Vfl Sindelfingen gewonnen.

Für die Partie gegen Sindelfingen fielen Torjäger Daniel Nietzer (Verletzung im Abschlusstraining) und Yannik Schmidt (Magen-Darm-Infektion) aus. Zudem musste Duje Pesic nach 19 Spielminuten ausgewechselt werden. Für Schmidt und Nietzer rückten die Youngster Guiliano Santoro und Alexander Schimmele ins Team. Jeremié Manoka kam für den Verletzten Pesic. Um es vorweg zu nehmen. Alle ins Team gerückten Akteure erfüllten die Vorgaben von Trainer Dietterle mit Bravour. Der erste Warnschuss der Sportfreunde folgte in der achten Spielminute. Nach einem Diagonalpass über 40 Meter von Maximilian Eiselt zu Marc Gallego, wurde dessen Schuss im letzten Moment abgeblockt. Drei Minuten später dann die Dorfmerkinger Führung. Sime Pesic wurde im Strafraum von den Beinen geholt und der Unparteiische zeigte umgehend auf den Punkt. Gallego verwandelte den Strafstoß sicher zur 1:0- Führung. Wenig später war es erneut Mannschaftskapitän Gallego der von Sangar Aziz mustergültig freigespielt wurde, doch in aussichtsreicher Position über das Sindelfinger Gehäuse drosch. Die Sportfreunde drängten nun auf den zweiten Treffer - und dieser folgte in der 26. Spielminute. Eine kurz ausgeführt Ecke, Santoro flankte in den Strafraum und Manoka erzielte per Kopfball das 2:0. Der größte Widerstand des Gastes war gebrochen.

In Durchgang zwei kein unverändertes Bild. Dorfmerkingen bestimmte das Geschehen und erhöhte nach 58 Spielminuten durch Gallego auf 3:0. Die herrliche Vorarbeit kam von Santoro. Es bahnte sich ein Debakel für den Gast an. Doch dieser verteidigte mit Glück und Geschick und ließ keinen weiteren Gegentreffer mehr zu. In der 86. Spielminute dann die erste Unsicherheit in der Dorfmerkinger Abwehr und die Gäste erzielten aus abseitsverdächtiger Position den 1:3-Ehrentreffer. Trainer Dietterle betonte anschließend, dass es ein verdienter Sieg war.