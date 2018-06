Der nächste Aufsteiger

Auf zwei Auswärtsspiele, in denen der SG Bettringen immerhin beide Male ein Punktgewinn gelungen ist, folgt am kommenden Sonntag der dritte Heimauftritt der neuen Fußball-Landesliga-Saison. Zu Gast beim Tabellenelften ist der auf Rang 14 liegende Aufsteiger FC Frickenhausen. Anstoß ist um 15 Uhr.

Nafi Stuttgart präsentierte sich wie erwartet spielstark. „Man hat schon gesehen, dass sie sehr gute Fußballer in ihren Reihen haben“, war der gegnerische Spielwitz für Bernd Maier keine Überraschung. Seine Elf geriet mit 0:2 in Rückstand. „Wir haben vor beiden Gegentoren wichtige Zweikämpfe verloren. Die Rückwärtsbewegung war nicht gut“, weiß der Bettringer Trainer, warum man zunächst hinten lag. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison ließ sich die SGB davon aber nicht demoralisieren und schlug prompt zurück, um sich noch ein 2:2 zu erkämpfen. "Wichtig war natürlich der schnelle Anschlusstreffer. Danach hat die Mannschaft an sich geglaubt", so Maier. Die Bettringer waren in der Schlussphase sogar drauf und dran, das Spiel noch komplett zu drehen. „Wenn wir es zum Schluss noch besser ausspielen, wäre noch mehr drin gewesen.“

Letztlich konnte Bernd Maier mit der Leistung seines Teams und dem zweiten Auswärtspunkt in Folge nach dem 1:1 beim TV Echterdingen zufrieden sein. Nicht völlig einverstanden ist er dagegen mit der bisherigen Ausbeute von fünf Punkten aus vier Spielen. „Ganz zufrieden bin ich nicht, weil wir doch ein paar Punkte mehr hätten holen können. Wir haben sicher in allen Bereichen noch Luft nach oben.“ Immerhin haben die Bettringer erst einmal verloren (2:3 in Nürtingen), sind seit drei Spielen ungeschlagen und haben noch das wegen Dunkelheit am ersten Spieltag abgebrochene Heimspiel gegen Buch, das am 3. Oktober nachgeholt wird, in der Hinterhand.

Neuling in der Staffel

Wie N.A.F.I Stuttgart und der TSV Buch ist auch der nächste SGB-Konkurrent ein Neuling in der zweiten Landesligastaffel. Der FC Frickenhausen hat wie die Bettringer bisher ein Spiel gewinnen können und ist mit vier Punkten Drittletzter. „Frickenhausen hat eine sehr spielstarke Mannschaft. Sie stehen sehr kompakt und geben bis zur letzten Sekunde Vollgas“, sagt Maier über die gegnerischen Stärken. Und ergänzt zu den Erwartungen an seine Mannschaft: „Wir dürfen nicht mehr so viele Abspielfehler im Spielaufbau haben. Es wird wichtig sein, wieder kompakter zu stehen und bei Ballverlusten schneller umzuschalten.“ Neben dem Langzeitverletzten Bastian Härter gibt es weitere angeschlagene Spieler, die womöglich ausfallen werden. Sicher verzichten muss Maier auf den rotgesperrten Lorenz Hinderberger. „Ganz zufrieden bin ich nicht“, sagt Maier über den SGB-Start. (sgb)