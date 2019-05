Der mit dem roten Pferd: Markus Becker präsentiert beim Ostalb-Festival den „Bierkapitän“

In der Nähe des Museumsdorf Kürnbach hat es am Sonntagmittag gebrannt. Aus einem überdachten Werkstattanbau im Ayweg schlugen gegen 12 Uhr Flammen, was einen größeren Feuerwehreinsatz auslöste. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Besucher des angrenzenden Freilichtmuseums verfolgten die Löscharbeiten aufmerksam.

Zuerst lag die Vermutung nahe, die dicken Rauchwolken kämen vom Backhäusle oder aus der Museumsschmiede, doch rasch war klar, dass in einer benachbarten Werkstatt ein Brand ausgebrochen war.